Muğla\'daki Kamulaştırma Kararlarına Tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Muğla'nın Milas ilçesindeki bazı köyleri kapsayan kamulaştırma kararlarına birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla tepki gösterdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Meclis'teki basın toplantısında, 2023'ten bu yana Muğla'da "doğa kırım hareketinin" yaşandığını ileri sürdü.

Bölgede son dönemde yaşananları "topraksızlaştırma" ve "mülksüzleştirme" olarak nitelendiren Koçyiğit, "Muğla'da, Yatağan'da aslında ömrü dolmuş, bir şekilde tasfiye edilmesi gereken linyit işletmeleri nedeniyle oradaki zeytinliklere, meralara el konuluyor ve insanlarımız topraksız ve yaşam alanları yok edilerek çaresizlikle baş başa bırakılmaya çalışılıyor." dedi.

Koçyiğit, kamulaştırma kararlarıyla sadece zeytinliklerin zarar görmediğini, yeraltı su kaynaklarının da yok olacağını öne sürdü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, Muğla'nın bir turizm ve tarım kenti olduğunu, bu iki alandan elde edilen gelirin maden gelirinden fazla olduğunu belirtti.

Maden aramasına karşı olmadıklarını, Türkiye'nin bir maden ülkesi olduğunu ifade eden Özdağ, "Maden aramalarının vahşi aramalarla veyahut da denetimsiz yapılması toprağımızı, suyumuzu, iklimimizi, geleceğimizi, insanımızı, ekolojik dengeyi de bozduğunu biliyoruz. ABD'nin, Kanada'nın, Avustralya'nın, Çekya'nın veya bu noktada mahir olan ülkelerin yapmış olduğu gibi bir teknolojiyle yapılmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Özdağ, sürecin hem hukuki hem de siyasi takibini sürdüreceklerini de bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sadece 2026'nın ocak ve şubat aylarında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kararlarıyla 667 yeni maden sahasının işletmeye açıldığını söyledi. Bunların 35'inin Muğla'da olduğunu dile getiren Günaydın, şunları söyledi:

"Bu, 164 bin dönümlük bir alanı tarif ediyor. Daha rahat anlaşılsın diye söylüyorum, 23 bin futbol sahası yalnızca bu yılın ocak ve şubat ayı içerisinde maden ruhsatına kavuşturuldu, buna yönelik bir işlem yapıldı. Muğla'nın 12 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümünün yüzde 68'i maden ruhsatına açık durumda. Bu, 1 milyon 235 bin futbol sahası anlamına geliyor. Yani orta yerde Muğla diye bir yer bırakmamaya yemin etmiş bir çaba var."

Günaydın, bölgede yaşayanların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Basın toplantısında ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve bölgeden gelen oda, sendika temsilcileri ile köylüler de yer aldı.