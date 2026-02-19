Muğla'daki Kamulaştırma Kararlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'daki Kamulaştırma Kararlarına Tepki

Muğla\'daki Kamulaştırma Kararlarına Tepki
19.02.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ve diğer partiler, Muğla'daki kamulaştırma kararlarına basın toplantısıyla tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Muğla'nın Milas ilçesindeki bazı köyleri kapsayan kamulaştırma kararlarına birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla tepki gösterdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Meclis'teki basın toplantısında, 2023'ten bu yana Muğla'da "doğa kırım hareketinin" yaşandığını ileri sürdü.

Bölgede son dönemde yaşananları "topraksızlaştırma" ve "mülksüzleştirme" olarak nitelendiren Koçyiğit, "Muğla'da, Yatağan'da aslında ömrü dolmuş, bir şekilde tasfiye edilmesi gereken linyit işletmeleri nedeniyle oradaki zeytinliklere, meralara el konuluyor ve insanlarımız topraksız ve yaşam alanları yok edilerek çaresizlikle baş başa bırakılmaya çalışılıyor." dedi.

Koçyiğit, kamulaştırma kararlarıyla sadece zeytinliklerin zarar görmediğini, yeraltı su kaynaklarının da yok olacağını öne sürdü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, Muğla'nın bir turizm ve tarım kenti olduğunu, bu iki alandan elde edilen gelirin maden gelirinden fazla olduğunu belirtti.

Maden aramasına karşı olmadıklarını, Türkiye'nin bir maden ülkesi olduğunu ifade eden Özdağ, "Maden aramalarının vahşi aramalarla veyahut da denetimsiz yapılması toprağımızı, suyumuzu, iklimimizi, geleceğimizi, insanımızı, ekolojik dengeyi de bozduğunu biliyoruz. ABD'nin, Kanada'nın, Avustralya'nın, Çekya'nın veya bu noktada mahir olan ülkelerin yapmış olduğu gibi bir teknolojiyle yapılmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Özdağ, sürecin hem hukuki hem de siyasi takibini sürdüreceklerini de bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sadece 2026'nın ocak ve şubat aylarında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kararlarıyla 667 yeni maden sahasının işletmeye açıldığını söyledi. Bunların 35'inin Muğla'da olduğunu dile getiren Günaydın, şunları söyledi:

"Bu, 164 bin dönümlük bir alanı tarif ediyor. Daha rahat anlaşılsın diye söylüyorum, 23 bin futbol sahası yalnızca bu yılın ocak ve şubat ayı içerisinde maden ruhsatına kavuşturuldu, buna yönelik bir işlem yapıldı. Muğla'nın 12 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümünün yüzde 68'i maden ruhsatına açık durumda. Bu, 1 milyon 235 bin futbol sahası anlamına geliyor. Yani orta yerde Muğla diye bir yer bırakmamaya yemin etmiş bir çaba var."

Günaydın, bölgede yaşayanların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Basın toplantısında ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve bölgeden gelen oda, sendika temsilcileri ile köylüler de yer aldı.

Kaynak: AA

Politika, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla'daki Kamulaştırma Kararlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Market alışverişlerinde yeni dönem 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte
Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek’in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek'in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi
Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Görüntü İran’dan Onlarca kişi Hamaney için Türkçe slogan attı Görüntü İran'dan! Onlarca kişi Hamaney için Türkçe slogan attı
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı

13:46
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 14:02:35. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'daki Kamulaştırma Kararlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.