Muğla Köyceğiz\'de CHP Adayı Ali Erdoğan Seçimi Kazandı

Politika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ali Erdoğan kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını iki dönemin ardından CHP'li aday Ali Erdoğan kazandı. Ali Erdoğan Köyceğiz Belediyesinde çavuşluk dahil çeşitli kademelerinde görev yapmıştı. En son muhtarlık görevinde bulunuyordu. Köyceğiz'de Ali Çavuş olarak bilinen Ali Erdoğan CHP'den belediye başkan adayı olmuştu. Resmi olmayan sonuçlara göre Ali Erdoğan'ın Köyceğiz Belediye Başkanlığını kazandığını öğrenen vatandaşlar kutlama yapmaya başladı. Köyceğiz'de AK Parti adayı Kamil Ceylan iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Ali Erdoğan yüzde 57,38 oy alırken, en yakın rakibi Kamil Ceylan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 32,40 oranında oy aldı. - MUĞLA