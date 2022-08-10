Kapanan PTT şubeleri tekrar açılıyor - Son Dakika
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Kapanan PTT şubeleri tekrar açılıyor

10.08.2022 13:42
Kapanan PTT şubeleri tekrar açılıyor

Muğla'nın kırsal kesiminde 'iş yükü ve işlem azlığı' gerekçesiyle kapanan PTT şubelerinin yeniden açılması, kapanan şubelerin en azından haftada bir iki gün açık kalması veya mevcut şubelerin kapatılmaması yönünde vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine talepleri ilgili kurumlar ile görüşen...

Muğla'nın kırsal kesiminde 'iş yükü ve işlem azlığı' gerekçesiyle kapanan PTT şubelerinin yeniden açılması, kapanan şubelerin en azından haftada bir iki gün açık kalması veya mevcut şubelerin kapatılmaması yönünde vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine talepleri ilgili kurumlar ile görüşen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kapanan PTT şubelerinin tekrar açılacağını açıkladı.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile görüşerek vatandaşlardan gelen talepleri ilettiklerini bildiren Milletvekili Gökcan, "PTT Genel Müdürümüz taleplerimizi olumlu değerlendirdi. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "PTT şubelerinin verimli çalışabilmesi açısından kıymetli hemşehrilerimizin, kargo, fatura ödeme ve hizmet verilen diğer alanlarda da açtırdığımız PTT şubelerini kullanmaları önem arz etmektedir. Muğla PTT Başmüdürlüğü dahilinde şu an için hizmet vermekte olan; Seydikemer ilçesi Eşen ve Seki, Dalaman ilçesi Atakent, Fethiye ilçesi Ölüdeniz ve Yunus Emre (Günlükbaşı), Üzümlü (Yeşil Üzümlü), Kavaklıdere ilçesi Çayboyu ve Menteşe Mahallleri ve Ortaca ilçesi Sanayi Şubeleri kapatılmayarak hizmetlerine devam edecektir. Milas ilçesi Bafa, Menteşe ilçesi Yeşilyurt, Seydikemer ilçesi Kadıköy Şubeleri haftanın bir günü hizmet verecek. Tekrar hizmete açılacak olan Milas/Bafa, Menteşe/Yeşilyurt ve Seydikemer/Kadıköy Şubelerinin faaliyete geçirilmesine kadar geçecek sürede PTT Mobil Şube ile hizmetlerimizin verilmesi sağlanacaktır" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kapanan PTT şubeleri tekrar açılıyor - Son Dakika

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