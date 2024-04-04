Muğla\'nın Milas ilçesinde CHP\'li Fevzi Topuz göreve başladı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Muğla'nın Milas ilçesinde seçimin galibi CHP'li Fevzi Topuz mazbatasını alarak görevi eski başkan Muhammet Tokat'tan devraldı.

Milas'ta üç dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2007 yılında genel seçimlerde CHP Muğla Milletvekili olarak görev yapan Fevzi Topuz, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mevcut Başkan Muhammet Tokat Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fevzi Topuz mevcut aday adayları için yapılan temayül yoklamasında birinci çıkmış ve Milas Belediye Başkan adayı gösterilmişti.

31 Mart seçimlerinin galibe olarak dördüncü defa Milas Belediye Başkanı seçilen Fevzi Topuz mazbatasını aldıktan sonra Belediye önünde düzenlenen devir-teslim töreninde konuştu. Topuz, "31 Mart öncesi vatandaşımızın karşısına çıktık. Yapacağımız çalışmalar ile ilgili, yapacağımız hizmetlerimiz ile ilgili 132 mahallemizi tek tek dolaştık. Projelerimizi anlattık. Vatandaşlarımız da bize inandı ve 31 Mart'ta büyük bir destek ile bizi göreve getirdiler. Biz bu desteğe karşı hiçbir zaman vatandaşlarımıza ve parti yönetimimize karşı olumsuz bir tavır içinde olmadık ve bundan da uzak duracağız. Belediyemizin imkan ve bütçesi çerçevesinde bu yapacağımız çalışmaları önümüzdeki günlerde yapacağımız Belediye Meçlisi çalışma programı ile ilgili çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde yine vatandaşlarımız ile paylaşacağız" dedi.

Milas Eski Belediye başkanı Muhammet Tokat tarağından çiçekler ile karşılanan Fevzi Topuz'u Muğla milletvekilleri yalnız bırakmadı. - MUĞLA