Muğla Ortaköy Mahallesi'nde Yeni Muhtarlık Seçimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muğla Ortaköy Mahallesi'nde Yeni Muhtarlık Seçimi Yapıldı

Muğla Ortaköy Mahallesi\'nde Yeni Muhtarlık Seçimi Yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerinin iptal edilmesinin ardından, bugün yeni bir seçim gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Hüseyin Uçar yeniden muhtar seçildi.

02.06.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerinin iptal edilmesinin ardından, bugün yeni bir seçim gerçekleştirildi.

31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerini Hüseyin Uçar kazanmıştı. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Uçar'ın 'memnu hakların iadesine' ilişkin kararı zamanında sunmaması nedeniyle seçimi iptal etti. Hüseyin Uçar'ın adli sicil kaydında 'kasten yaralama' suçundan aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası, memnu haklarının iadesi kararının 16 Nisan 2024'te kesinleşmiş olmasına rağmen, seçimden sonra alındığı için geçersiz sayıldı. Bu karar, Uçar'ın mazbatasının iptaline ve seçimlerin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine yol açtı.

Yapılan seçimde Ortaköy Mahallesi halkı yeniden sandık başına gitti. Bin 722 seçmenin bulunduğu mahallede, 740 kişi oy kullandı ve 34 oy geçersiz sayıldı. Yenilenen seçimde Hüseyin Uçar 705 oy alarak yeniden muhtar seçildi, eski muhtar Tevfik Kıloğlu ise sadece 1 oy aldı. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından, Ortaköy Mahallesi halkı davul ve zurna eşliğinde Uçar'ın zaferini kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hüseyin Uçar, Menteşe, Ortaköy, Muğla, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla Ortaköy Mahallesi'nde Yeni Muhtarlık Seçimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
15:52 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 20:01:16. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Ortaköy Mahallesi'nde Yeni Muhtarlık Seçimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement