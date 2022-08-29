MYP Lideri Yılmaz: "Yunanistan'ı Türkiye'ye saldırmaya zorluyorlar"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye ile Yunanistan arasında sıcak bir savaşın kaçınılmaz olduğunu bir döneme doğru gidildiğini ifade ederek, "Türkiye'ye saldırması konusunda Yunanistan'a baskı yapıyorlar. Türkiye hava kuvvetleri, savaş uçağı konusunda yeterli sayıda uçağa sahip olmalıdır" dedi.

Kabuğunu kırmaya çalışan Türkiye'nin bir şekilde engellenmek istendiğini belirten MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Yunanistan konusunda sürekli yıllardır uyarılarda bulunuyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında bir sıcak savaşın kaçınılmaz olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye hava kuvvetleri savaş uçağı konusunda yeterli sayıya mutlaka ulaşmalıdır. Suriye'nin de durumu ortada iken tarihi düşmanlıklar ellerine büyük bir fırsat geçirdiklerini düşünüyorlar. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan egemen güçler Yunanistan'a Türkiye'ye saldırmaya zorluyorlar" diye konuştu.

Türkiye'ye haksız ambargolar uygulandığını kaydeden Yılmaz, "Alternatif olarak bütün dünyada ikinci el temiz uçakları alıp onları kendi savunma sanayimizle yenileyerek filo sayımızı artırmamız da bir yöntem olarak denenebilir. Bu işin hafife alınacak bir tarafı yoktur. Akdeniz gazı üzerinde dönen oyunlar, Türkiye'nin yenik sayılacağı bir savaş bahanesi ile Yunan üzerinden devşirilerek elimizden alınabilir. Güvenliğimiz her şeyin üzerindedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL