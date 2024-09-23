"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu\'nun hoşuna gitmeyecek

AREA Araştırma tarafından yapılan ankette "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 30.6 tercihinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Ankette İmamoğlu'ndan yana görüş belirtenlerin oranı ise yüzde 18.7'de kaldı.

23.09.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erken seçim tartışmaları devam ederken muhalefet kanadında da cumhurbaşkanı adayının kim olacağı uzun süredir gündemi meşgul eden bir konu... Bir kesim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini gerekirken bir kesim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçime girilmesi gerektiğini belirtiyor. Tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir anket yayınlandı.

MANSUR YAVAŞ'A MÜTHİŞ DESTEK VAR

AREA Araştırma tarafından yapılan ankette vatandaşlara "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 30.6 tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı.

İMAMOĞLU YÜZDE 18'DE KALDI

Aynı ankette doğru adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 18.7'de kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterilmesini gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 3.7 olarak belirlendi. Ankette "Diğer" 5.6, "Fikrim yok" ise yüzde 41.4 oldu.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Komutan Logard:
    Neden hoşuna gitmesin kışkırtmayın.İmamoğlu neyin nasıl işleyeceğini iyi biliyor. 8 49 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Bunlardan bişey olmaz 27 4 Yanıtla
  • Serkan Budak:
    son dakika haberleri ne kadar yalan haber varsa onu yapıyor 7 6 Yanıtla
  • RagnarLothbrok:
    MANSUR S-CLASS IMAMOĞLU C-CLASS... ÖZGÜR E-CLASS 7 5 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    he lo mensur her renge uyuyor he değin geçin mutlu bahtiyar olsu lo 3 5 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    İmamoğlu zaten bu gerçeği gördüğü için şimdiden yolunu ayırdı kendince bir şeyler yapmak istiyor nafile görünen köy kılavuz istemez herkes kendi yoluna 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:42 Özel’i topa tutan Yüksel Arslan’a, Mansur Yavaş’tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 ’’Trafik kazası’’ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık ''Trafik kazası'' yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:48 Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 10:37:32. #1.13#
SON DAKİKA: "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement