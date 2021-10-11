Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiasına Fahrettin Altun'dan cevap: Ellerindeki bilgileri savcılarla paylaşmalılar - Son Dakika

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" sözleriyle gündeme getirdiği siyasi cinayet iddiasına İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın da destek verdi. Aydın, siyasi cinayet işlenebileceğine dair duyumlar aldıklarını söyledi. Muhalefetin bu iddiasına iktidar cephesinden yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, muhalefetin ellerindeki bilgileri savcılıkla paylaşmaları gerektiğini dile getirdi.

"ÇOK ACI SONUÇLAR DOĞURUR"

İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın aldıkları duyumlar olduğunu belirterek, "Eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum" dedi.

"SAVCILIKLA PAYLAŞMALILAR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde "siyasi cinayetler" olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz."