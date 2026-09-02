Muhammed Bektaş yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü oldu

Iğdır'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Muhammed Bektaş atandı.

Iğdır'da 2017–2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevini yürüten Muhammed Bektaş, yeniden aynı kuruma İl Müdürü olarak atandı. Görev yaptığı dönemde kentsel dönüşüm, imar ve çevre projelerinde çalışmalar yürüten Bektaş, 2023 yılındaki görev değişiminin ardından Iğdır Belediyesinde çeşitli görevlerde geçici olarak bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından farklı illerde görevlendirilen Bektaş, deprem bölgesindeki çalışmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatına geçti. Ankara'da Bakanlık merkezinde bir süre görev yapan Muhammed Bektaş, yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü görevine atandı.