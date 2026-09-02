Muhammed Bektaş yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhammed Bektaş yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü oldu

Muhammed Bektaş yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammed Bektaş, 2023'teki görev değişiminin ardından yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atandı. Bektaş, deprem bölgesi ve Bakanlık merkezindeki görevlerinin ardından aynı kuruma döndü.

Iğdır'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Muhammed Bektaş atandı.

Iğdır'da 2017–2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevini yürüten Muhammed Bektaş, yeniden aynı kuruma İl Müdürü olarak atandı. Görev yaptığı dönemde kentsel dönüşüm, imar ve çevre projelerinde çalışmalar yürüten Bektaş, 2023 yılındaki görev değişiminin ardından Iğdır Belediyesinde çeşitli görevlerde geçici olarak bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından farklı illerde görevlendirilen Bektaş, deprem bölgesindeki çalışmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatına geçti. Ankara'da Bakanlık merkezinde bir süre görev yapan Muhammed Bektaş, yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü görevine atandı.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Politika, Deprem, Güncel, Iğdır, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhammed Bektaş yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt "Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

18:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:28
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
17:48
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 19:04:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Muhammed Bektaş yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement