Muharrem İnce, Çıldır'da Partisine Destek İstedi - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce, Çıldır'da Partisine Destek İstedi

Muharrem İnce, Çıldır\'da Partisine Destek İstedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yerel seçimlerde partisine destek istedi, iktidar ve muhalefet partilerini eleştirdi.

08.03.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yerel seçimlerde partisine destek istedi, iktidar ve muhalefet partilerini eleştirdi. İnce, "AK Parti ile CHP arasında hiçbir fark yok" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim gezilerini sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Artvin programının ardından Ardahan'ın Çıldır ilçesine geldi.

İlçe merkezinde sandalye üzerinde halka hitap eden Muharrem İnce, 60 yaşında 20 yaşındaki otobüsle memleketin geleceği için yollara düştüğünü ifade ederek, " Türkiye'de ikili bir yapı var. İktidar diyor ki hizmet için bize oy verin. Muhalefet bize oy vermezseniz AKP gelir. Sizin birbirinden farkınız yok. Halkı tehdit ederek oy almak istiyorsunuz. Türkiye bu iki yoldan birine mahkum değildir. Emekliler zor durumda, gençlik geleceğinden endişeli. Ecevit de bir minibüs ile yollara düşmüştü. Memleket Partisi'ne Çıldır Belediyesini istiyorum. Ecevit gibi beni de buradan başlatın. Memlekette herkes çıldırmak üzere, çıldırmamak için Çıldır'ı almamız lazım. Memleketin kurtuluşunu Çıldır'dan başlatalım" diye konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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