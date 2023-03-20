Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu - Son Dakika
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Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu

20.03.2023 14:27

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu. YSK çıkışında iddialı konuşan İnce, "Göreceksiniz, bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim 2. tura kalacak. İkinci turda da 60'ın üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim" şeklinde konuştu.

14 Mayıs seçimlerine sayılı haftalar kala, cumhurbaşkanlığına aday olan isimler için başvuru süreci başladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de YSK'ya giderek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler de cumhurbaşkanı adayı başvurusunu yaptı.

"SEÇİM 2. TURA KALACAK"

Yüksek Seçim Kurulu önünde bir de basın açıklaması yapan İnce, "Kimse pes edeceğimi zannetmesin. Ben çetin cevizim. Bugün oy oranımız 19-20'lerde, bunu herkes biliyor. AK Parti'nin, CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor. Seçim sürecinde adayların bazıları oy oranını düşürür bazıları azaltır. Bizim medyamız yok. Gençlerimiz var. Bot hesap diyorlar. Bizim belediye parası hazine parası yok. Göreceksiniz, bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim 2. tura kalacak. İkinci turda da 60'ın üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim" dedi.

"PROJELERİMİ ANLATACAĞIM"

İnce şöyle devam etti: "Trol ordularına, buradan giriyor buradan çıkıyor. Ben projelerimi anlatacağım. Bu ülkenin beka sorunudur deprem dedim dinletemedim. Su sorunu var acilen çözmemiz lazım. Trol ordularına verilecek cevabımız var ama memleket uçurumun kenarında, memleketi uçurumun kenarından çıkarıp alacağız. Sayın Erdoğan'ın anayasaya göre aday olamayacağı dilekçemiz hazır. O itirazımızı da yapacağız. Altılı Masa bu itirazı yapamıyor. O itirazımızı da günü geldiğinde YSK'ye yapacağız."

100 BİN İMZA GEREKİYOR

İnce'nin adaylığının resmileşmesi için il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak direkt başvuruların ardından 100 bin imza gerekecek.

YORUMLAR (2)
  • Fırat Çalışkan: iktidarla gizli görüşmelerle,seçimden sonra ortadan kaybolmayla(muharrem inceninde itiraf ettiği gibi) kurulan parti adaylık için gereken imzayı toplarken bile birhayli zorluk çeker.beşyüzelli bini geçim sıkıntısı olan birçok kişiden bazılarına dağıtmak daha hayırlı olur bence. Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
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