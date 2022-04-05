Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı - Son Dakika
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Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı

05.04.2022 14:52

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tarım politikalarını ahırda düzenlediği toplantıda anlattı. İlginç basın toplantısında konuşan İnce, iktidara gelmeleri halinde tarımla ilgili hayata geçirecekleri projeleri tek tek anlattı.

Toplantı öncesi eline küreği alan Memleket Partisi Lideri, büyükbaş hayvanlara saman verdi. İnce, ardından Memleket Partisi'nin tarım politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden İnce, tarıma dayalı sanayii ve agro turizmini destekleyeceklerini söyledi.

Ahırda basın toplantısı! Muharrem İnce, partisinin tarım politikalarını anlattı

"DTP'Yİ YENİDEN AKTİF HALE GETİRECEĞİZ"

Bitkisel ve hayvansal üretimin bir bütün olduğunu kaydeden İnce, "Bütüncül politikaları uygulayacağız. Anayasa'nın 116'ncı maddesini 85 milyona öğreteceğiz. Devlet Planlama Teşkilatını yeniden aktif hale getireceğiz. Tarımda 5 yıllık üretim planlamasını yapacağız. Tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Tüm baraj inşaatlarını bitireceğiz ve tarla içi, arazi içi sulamaları derhal çözeceğiz" diye konuştu.

Ahırda basın toplantısı! Muharrem İnce, partisinin tarım politikalarını anlattı

"FİDE, MAZOT, TOHUM VE İLAÇTAN VERGİ ALMAYACAĞIZ"

Çiftçiye alım garantisi vereceklerini anlatan İnce, tohum, fide, mazot, ilaç, tarla kirasından vergi almayacaklarını söyledi. Bitkisel üretimi yeniden planlayacaklarını da ifade eden İnce, iktidar olması halinde Türk milletine en ucuz et, ekmek, domatesi yedireceğini iddia etti. Toplantıda İnce'ye İl Başkanı Ertan Şener de eşlik etti.

Ahırda basın toplantısı! Muharrem İnce, partisinin tarım politikalarını anlattı
Ahırda basın toplantısı! Muharrem İnce, partisinin tarım politikalarını anlattı
Ahırda basın toplantısı! Muharrem İnce, partisinin tarım politikalarını anlattı
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Vergi, Tohum, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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