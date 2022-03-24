Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Denizli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından pazarda esnaflarla bir araya geldikten sonra üniversiteli öğrencilerle buluştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Sabah saatlerinde bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, ardından sektör temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Denizli Barosu Başkanlığı'nı da ziyaret eden İnce, Merkezefendi ilçesinde bulunan Servergazi Kapalı Pazaryeri'ne giderek esnaflarla konuştu. Burada vatandaşlarla da sohbet eden İnce, Pamukkale Kınıklı Kampüsü'ne geçti. Yolda yürürken kafede oturan öğrencilerle de şakalaşan İnce, kendisini bekleyen öğrencilerin yanına giderek toplu fotoğraf çektirdi. Ardından İnce ziyaretini tamamlayarak Denizli'den ayrıldı. - DENİZLİ