Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi

24.03.2022 00:57
Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi

Denizli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından pazarda esnaflarla bir araya geldikten sonra üniversiteli öğrencilerle buluştu.

Denizli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından pazarda esnaflarla bir araya geldikten sonra üniversiteli öğrencilerle buluştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Sabah saatlerinde bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, ardından sektör temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Denizli Barosu Başkanlığı'nı da ziyaret eden İnce, Merkezefendi ilçesinde bulunan Servergazi Kapalı Pazaryeri'ne giderek esnaflarla konuştu. Burada vatandaşlarla da sohbet eden İnce, Pamukkale Kınıklı Kampüsü'ne geçti. Yolda yürürken kafede oturan öğrencilerle de şakalaşan İnce, kendisini bekleyen öğrencilerin yanına giderek toplu fotoğraf çektirdi. Ardından İnce ziyaretini tamamlayarak Denizli'den ayrıldı. - DENİZLİ

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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