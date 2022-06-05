Muharrem İnce Diyarbakır'da CHP'yi topa tuttu - Son Dakika
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Muharrem İnce Diyarbakır'da CHP'yi topa tuttu

05.06.2022 00:57
Muharrem İnce Diyarbakır'da CHP'yi topa tuttu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyarbakır ziyaretinde CHP'yi topa tuttu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyarbakır ziyaretinde CHP'yi topa tuttu. İnce, "Bir kişiyi ben serbest bırakırım demek doğru değil. Biz, ne tutuklatırız ne de serbest bırakırız. Bu, bizim görevimiz değil, mahkemelerin görevi. Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, CHP'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağı sözlerini eleştirerek hakim ve savcı olmadığını hatırlattı. İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğuna da değinerek, "Ben Memleket Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, üyelerimiz kabul ederse. Sandığı koyacağız bütün üyeler oy kullanacak başka biride aday olmak isteyebilir. Ben Hakimler Savcılar Kuruluna, Anayasa Mahkemesine, Yargıtaya, mahkeme başkanlığına, ağır ceza reisliğine aday değilim, cumhurbaşkanlığına adayım. Bu ülkede bir partinin başkanı Selahattin Demirtaş hapse atılmalıdır diyor, öbürü de ben çıkartacağım diyor ikisi de bunu diyemez. Siz yargıç değilsiniz, kimsiniz?" dedi.

"Ortamına göre konuşuyorsun, muhafazakar, ülkücü HDP'li oluyorsun"

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortamına göre konuştuğunu kaydetti. İnce, " Van'a gidiyorsun Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsan bize geleceksin, ortama göre konuşuyorsun, Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya'ya gidiyorsun muhafazakar oluyorsun, Van'a gidip HDP'li oluyorsun böyle siyaset olmaz. İlkeli siyasetten yanayız hakim savcı değiliz. Bir kişiyi ben serbest bırakırım demekte doğru değil biz ne tutuklatırız nede serbest bırakırız bu bizim görevimiz değil mahkemelerin görevi. Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi" diye konuştu.

"2018'de CHP oylarıma sahip çıkmadı"

2018 Cumhurbaşkanı seçimlerinde CHP'nin oylarına sahip çıkmadığını dile getiren İnce, 12 bin 500 sandığa gözlemci koymayarak 4 milyon oyu çöpe attıklarını kaydetti. İnce, "Bana diyorlar ki sandıklara sen sahip çıkmadın, bunu diyenler aptallardır. Cumhurbaşkanı adayı sahip çıkmaz parti sahip çıkar. Ben tek başıma adamım 200 bin tane sandık var nasıl sahip çıkacağım, parti sahip çıkmalı. Eminim ki Diyarbakır'da CHP bütün sandıkları koruyamayacak, benim seçimimde koruyamadı" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce Diyarbakır'da CHP'yi topa tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muharrem İnce Diyarbakır'da CHP'yi topa tuttu - Son Dakika
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