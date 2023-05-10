Muharrem İnce kaset iddialarıyla alakalı konuştu: Bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir - Son Dakika
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Muharrem İnce kaset iddialarıyla alakalı konuştu: Bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir

10.05.2023 22:58

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, hakkındaki kaset iddialarına ilişkin sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. İnce, "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili 'özel hayatın gizliliği' veya 'ister gerçek olsun, ister sahte' değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye seçimlere giderken sosyal medyada her gün yeni bir ifşa videosu yayınlanmaya başladı. Son ifşa ise Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yönelik oldu. İnce, kendisiyle ilgili ortaya atılan kaset iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"ALÇAKLIK, SEREFSİZLİK"

Sosyal medyadan paylaşım yapan İnce sert sözler sarf etti. İnce, "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili 'özel hayatın gizliliği' veya 'ister gerçek olsun, ister sahte' değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den hakkındaki kaset iddialarına ilişkin yeni açıklama: Bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir

"SAVCILAR NEREDESİNİZ?"

İnce konu hakkında bir önceki açıklamasında ise şunları söylemişti: "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim."

Muharrem İnce'den hakkındaki kaset iddialarına ilişkin yeni açıklama: Bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir
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