Muharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldı
YALOVA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı namazını memleketi Yalova'daki Elmalık Köyü Camisi'nde kıldı.
İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Yalova'da bayram namazını kılmak için Elmalık Köyü Camisi'ne gitti. Camide namazını kılan İnce, ardından cami avlusundaki sıraya girerek tüm köylüleriyle bayramlaştı. İnce, burada yaptığı açıklamada, "Gelenekleri bozmadım. Bir tek askerdeyken bozdum. Bir tek askerde bayram namazında burada olamadım. Oğlum da bozmuyor. Babam da, dedem de bozmamıştı, oğlum da bozmuyor. Ramazan ve Kurban bayramı bizim için tatil değildir. Ramazan ve Kurban Bayramı dini vecibeleri olduğu gibi geleneksel değerleri de vardır. Ben onu korumaya hep devam ettim. Hangi makamda, ister tepede ister aşağıda ister dipte fark etmez bunu hep koruyacağım Allah ömür verdiği sürece. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.
İnce, ardından köy mezarlığına giderek önce babası Şerif İnce'nin mezarını ziyaret eti. İnce, sonrasında akraba mezarları başlarında da dua okudu.
İnce, mezarlığın ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek bayramlaştı ve aile üyelerinin bayramını kutladı.
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce, köyünde bayram namazı kıldı - Son Dakika
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret etti. Vali Koç ve eşi, şehit İhsan Avşar'ın ailesini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Daha sonra Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Vali Koç ve eşi, burada kalan çocuklarla bir araya geldi. Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Koç ve eşi, yaşlılarla sohbet ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı Bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı. Programa Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve diğer parti yöneticileri de katıldı.
Bozüyük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kamu kurumları ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul etti. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, birlik ve dayanışmanın yaşandığı bayramların önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti. Protokol üyeleri ayrıca sağlık görevlileri ve emniyet mensuplarını ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.
Sizin düşünceleriniz neler ?