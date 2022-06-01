Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı

01.06.2022 16:22

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmenin sonunda Bahçeli'nin İnce'ye arabasına kadar eşlik etmesi dikkat çekti.

Muharrem İnce, partisi tarafından hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu partilerle paylaşmaya devam ediyor. İnce bugün saat 14.00'da raporu sunmak üzere MHP Genel Merkezi'ne gitti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ İLETTİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.

İnce, MHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin çıkıştaki hareketi damga vurdu

BAHÇELİ'NİN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti genel merkezden uğurladı. Görüşme sonrasında Bahçeli'nin İnce'ye aracına kadar eşlik etmesi ziyaretle ilgili öne çıkan detay oldu.

İnce, MHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin çıkıştaki hareketi damga vurdu

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu. Memleket Partisi son olarak Zafer Partisi'ne gitti. İnce'nin bu ziyaretlerini sürdürmesi bekleniyor.

İnce, MHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin çıkıştaki hareketi damga vurdu
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak! Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak! Tuz Gölü'nde kirliliğin önüne geçiliyor Tuz Gölü'nde kirliliğin önüne geçiliyor

Milliyetçi Hareket Partisi, Memleket Partisi, su, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği ustasını pompalı tüfekle öldürdü
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:13:11. #1.13#
SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement