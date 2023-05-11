Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitingleri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Kalp krizi riskine karşı İnce'ye dilaltı hapı verildiği öne sürüldü.

"SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ"

İnce'nin sağlık durumuyla ilgili partisinden açıklama geldi. Tv100 canlı yayınına bağlanan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İnce'nin tansiyonu yükseldiği için mitinglerin iptal edildiğini belirtti. Sayan şunları söyledi: "Sağlık durumu daha iyi, özellikle son birkaç gündür seçim dönemine yaklaşıyoruz, bu saldırıların dozajı ve şiddeti çok fazla arttı. Hiçbir insan psikolojisi buna kolay kolay dayanamaz. Yine Genel Başkanımız çok güçlü bir insan, bu sürece kadar sabretti, ayakta durdu ama elbette ki bu tip iftiralar, montajlar ile önce Genel Başkanı'mıza sonra bize algılar yapılıyor. Kumpas demiyorum montaj diyorum.

"TANSİYONU YÜKSELDİĞİ İÇİN MİTİNGLERİNİ İPTAL ETTİ"

O görüntülerin hiçbir tanesi gerçek değil. Bizi medyada, sosyal medyada boğmaya çalışıyorlar. Anket şirketleri de buna destek çıkıyor. Hastaneye yatırılmadı, evde dinleniyor kendisi. Tansiyonu yükseldiği için bugünkü mitinglerini iptal etti. Sağlık durumu yarın tekrar gözden geçirilecek. İnşallah yarın daha iyi olur ve kaldığı yerden devam eder."

"İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİYOR"

İnce'nin adaylıktan çekileceği iddialarına ilişkin Özkal "Ben bunlara cevap vermekten yoruldum. Memleket Partisi kurulduğu günden beri algı operasyonuna maruz kalıyor. İnce neden çekilsin? İnce'nin çekilmesini gerektirecek bir durum var mı? Montaj görüntüler, sahte belgeler yayınlanıyor, İmamoğlu'na taş atılıyor sonra Memleket Partisi'ne hemen çekil baskısı yapılıyor. Sayın İnce adaylıktan çekilmiyor." şeklinde konuştu.