Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz." dedi.
İnce, Tarsus Belediyesince yaptırılan projeler için Öğretmenler Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
Burada konuşan İnce, Türkiye'de kurulan ittifakların, partileri birbirine benzettiğini savundu.
CHP ve DEM Parti'yi "gizli ittifak" yapmakla eleştiren İnce, " Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar." diye konuştu.
Açılışın ardından konvoyla ilçeyi gezen İnce, Yarenlik Alanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
İnce, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitingde de partisinin Tarsus Belediye Başkan adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'a destek istedi.
Refahı ve demokrasiyi hedeflediklerini belirten İnce, "Toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce: Toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz - Son Dakika
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırında bulunan Muratlı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Vali Ünsal, karakolda incelemelerde bulunarak askerlerle sohbet etti ve görevlerinde muvaffakiyetler diledi.
Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Ahi, 81 projesini açıklayarak destek istedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimler öncesinde yapılan mitingde, adayların projeleri olmadığını ve hizmet etmeyi düşünmediklerini belirterek, halkı bu tür adaylara oy vermemeye çağırdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, halkın destek ve teşviklerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, Çankırı'da yapılması planlanan ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye başkan adaylarını karıştırdığını belirterek, CHP'de kendi adaylarını bilmeyen bir genel başkan olduğunu söyledi. Çelik, ayrıca CHP'nin demokrasiyle arasında doku uyuşmazlığı olduğunu ve gençlerle darbeyi yan yana anan bir zihniyetle mücadele ettiklerini ifade etti.
DEM Parti, Ankara Anıtpark'ta Nevruz etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Van Milletvekili ve eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Bu meydanlarda dile gelen hakikat Kürt sorunudur, Türkiye'nin demokratikleşmesidir ve Türkiye'nin barışıdır. Bu kentin adaylarından biri olan Gülten Kışanak'ın cezaevinde olması Kürt sorununun gerçekliğinden sadece bir tanesidir.' dedi.
Zeytinburnu'nda mitinginde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'a heykelci belediyecilik yakışmadığını belirterek, İstanbul'a ve İstanbullulara ahlaklı belediyecilik yakıştığını söyledi. Erbakan, ayrıca partinin üye sayısının 500 bini aştığını ve hedeflerinin 1 milyon üye olduğunu açıkladı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Eş Başkan Adayı Cevdet Konak'ın Tunceli için kullandığı 'Burası Kürtlerin ülkesidir, burası işgal edilmiş Kürdistan'da zulüm var' ifadelerine tepki gösterdi. Erol, Tunceli'nin bir Kürdistan bölgesi olmadığını, bir medeniyet, özgürlük ve hoşgörü şehri olduğunu belirtti.
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