Muharrem İnce, Yalova\'da Bayram Namazını Kıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı namazını memleketi Yalova'daki Elmalık Köyü Camii'nde kıldı.
İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Yalova'da bayram namazını kılmak için Elmalık Köyü Camii'ne gitti. Camide namazını kılan İnce, ardından cami avlusundaki sıraya girerek tüm köylüleriyle bayramlaştı. İnce, burada yaptığı açıklamada, "Gelenekleri bozmadım. Bir tek askerdeyken bozdum. Bir tek askerde bayram namazında burada olamadım. Oğlum da bozmuyor. Babam da, dedem de bozmamıştı, oğlum da bozmuyor. Ramazan ve Kurban Bayramı bizim için tatil değildir. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın dini vecibeleri olduğu gibi geleneksel değerleri de vardır. Ben onu korumaya hep devam ettim. Hangi makamda, ister tepede, ister aşağıda, ister dipte fark etmez bunu hep koruyacağım Allah ömür verdiği sürece. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.
İnce, ardından köy mezarlığına giderek önce babası Şerif İnce'nin mezarını ziyaret eti. İnce, sonrasında akrabalarının mezarları başlarında da dua okudu. İnce, mezarlığın ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek bayramlaştı ve aile üyelerinin bayramını kutladı. - YALOVA
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Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.
Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası çapta aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı birlikte çalıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı.
Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki kurum amirleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.
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