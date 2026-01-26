Muhittin Böcek ve 41 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı - Son Dakika
Muhittin Böcek ve 41 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı

Muhittin Böcek ve 41 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı
26.01.2026 09:54
'Rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 26 suç eyleminin yer aldığı 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın da aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

İDDİANAMEDE 26 SUÇ VAR

Hazırlanan iddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 ayrı eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

İŞTE BÖCEK'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında, zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarından cezalandırılması talep edildi.

ESKİ ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE İDDİANAMEDE VAR

Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında ise zincirleme suç hükümleri kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması istendi.

İDDİANAMEDE MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLU "SUÇU MESLEK EDİNEN KİŞİ" OLARAK GEÇİYOR

Mustafa Gökhan Böcek hakkında da yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. Dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda, Mustafa Gökhan Böcek'in Türk Ceza Kanunu'nun 58/9 maddesi uyarınca "suçu meslek edinen kişi" olarak cezalandırılmasının da istendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan şüpheliler Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise zincirleme suç hükümleri kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

258 MİLYONLUK MAL VARLİĞİNİN MÜSADERESİ TALEP EDİLDİ

İddianamede ayrıca, tüm şüphelilerden el konulan nakdi Türk Lirası ve döviz cinsinden yaklaşık 170 milyon 83 bin lira tutarındaki mevduat ile birlikte, 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 adet Rolex marka saat ve 1 adet iPhone marka cep telefonundan oluşan, toplam değeri yaklaşık 258 milyon 600 bin lirayı bulan taşınır ve taşınmaz malvarlığının müsaderesi talep edildi. 702 sayfadan oluşan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Belediye Başkanlığı, Muhittin Böcek, Politika, Antalya, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İddianamede Yeniden aday olma karşılığında bir benzincide özele 20 milyon $ eko ya 15 milyon $Rüşvet verdiği iddiası da geçiyor mu 5 0 Yanıtla
    veysel yılmaz veysel yılmaz:
    kesinlikle katılıyorum. pazar yerleri olayında dılandırıldım o dönem hiç bir emniyet hiç bir yargı şikayetimi dikkate almadı. 2 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
