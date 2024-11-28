Muhtarın yerine de kayyum atandı - Son Dakika
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Politika

Muhtarın yerine de kayyum atandı

Muhtarın yerine de kayyum atandı

Ardahan'a bağlı Damal'ın Burmadere (Sors) Köyü Muhtarı Şah İsmail Göyük'ün yerine İl Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu ''muhtar'' olarak atandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Göyük, ''Terörle Mücadele Şubesi'nde 68 kuşağının liderleri için yazdığım mesajım suç unsuru olarak önüme konuldu. Mahir'i Deniz'i ve Kaypakkaya'yı anmam suç isnadı olarak belirtildi'' ifadelerine yer verdi.

28.11.2024 10:56
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan'daki Alevi dedeleri, Cemevi başkanları ve yirmi sekiz Alevi köy muhtarlar ile yaptığı toplantıda, Alevi köy muhtarlarından köylerindeki cemevlerini Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na bağlamalarını istedi. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin'in de bulunduğu toplantıda Muhtar Şahismail Güyük Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na bağlanmaya karşı çıktı.

PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Muhtar Şahismail Güyük, on yıl önce 68 kuşağının öncü isimlerine ait görselleri sosyal medyasında paylaştığı için "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İMZAYA GİTTİ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞINI ÖĞRENDİ

Ardahan Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada muhtar Şahismail Güyük denetimli serbeslik şartıyla serbest bırakıldı. Şahismail Güyük iki aydır her pazartesi günü jandarma karakolunda imza atarken bu kez görevden uzaklaştırıldığını öğrendi. Göyük'ün yerine İl Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu "muhtar" olarak atandı.

Konuyla ilgili Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulunan Göyük, şu ifadelere yer verdi: Barış Bey, bundan 1 ya da 1.5 ay önce Ardahan Valiliği'nde bir toplantıya davet edildik. Köyünde Cemevi olan tüm muhtarlar davetliydi. Biz Aleviyiz. O toplantıda İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir hanımefendi, 'Cemevlerinin ihtiyaçları Kültür Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bize ihtiyaç listenizi yazın' dedi.

"DANS OKULU MUYUZ?"

Ben de bunun için hem teşekkür hem de itiraz ettim. İtirazım cemevletinin Kültür Bakanlığı'na bağlanmak istenmesineydi. Görevli hanımefendiye 'Biz Dans Okulu ya da Müzik Okulu değiliz. Bale de yapmıyoruz. Bizim Kültür Bakanlığı ile ne ilgimiz var? Cemevleri inanç merkezidir. Bizim o paraya ihtiyacımız yok' dedim. Tartışma biraz uzayınca 'eşit yurttaşlık' ve 'Neden tek bir Alevi vali yok' meselesine kadar geldik. Bazı muhtarlar istenen evrakları verdiler. Onlara da 'Yanlış yapıyorsunuz. Çocuklarınız bile size dava açar' tepkisini gösterdim. Toplantı bitti, köylerimize döndük. Toplantıdan bir ya da bir buçuk ay sonra sosyal medya hesaplarımda yaptığım paylaşımdan dolayı gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüm.

SUÇ İSNADI NE?

Terörle Mücadele Şubesi'nde 68 kuşağının liderleri için yazdığım mesajım suç unsuru olarak önüme konuldu. Mahir'i Deniz'i ve Kaypakkaya'yı anmam suç isnadı olarak belirtildi. Bunların suç olmadığını, yoksul bir köylü çocuğu olarak 68 liderlerine sempati duyduğumu anlattım. Ben CHP üyesiyim. Bunu poliste de savcılıkta da söyledim. Savcılıkta tutuklanmam istendi. Güya terör örgütü propagandası yapmışım. Suçlamaları reddettim. Mahkemem 9 Aralık'ta görülecek. Dün yerime bir memuru kayyım olarak atadılar. Köylülerle şu an kahvedeyiz. Kimse kayyımı meşru görmüyor. Suç işlemedim. Kayyım geri alınsın. Görevime dönmek istiyorum. Konuyu partimize de aktaracağım."

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Son Dakika Politika Muhtarın yerine de kayyum atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Coşkun Aksu:
    Iyı olmuş 61 62 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Türkiye'de 2 grup insan tipi vardır 1 hainler 2 vatanseverler 60 16 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Muhtarlık Kaldırılsın! 64 4 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    Muhtar ne işe yarıyorki 57 7 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Aleviler çok mert,dürüst, yenilikçi aydın insanlardır.Hiç bir terör örgütüyle işi olamaz.Ayrıca Mahiri,Denizi sevmek zorunda da değillerdirler. 39 17 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Muhtarlığını yap sanamı kaldı bu işler. Alevilerin zaten toplulukları var, devlet herkesin isteğini imkanlar doğrultudunda karşılıyor zaten, Bir dahaki seçimde belde belediye başkanlığına aday olmak için işgüzarlık yaptın muhtarlıktanda oldun. Alevilik sıfatını kullanma, şovmensin. Aleviler candır, sen hizipçisin. 32 13 Yanıtla
  • Behzat:
    desene muhtar sende kasinmissin. 29 14 Yanıtla
  • Atila Arapqayiran:
    Bu ulkede her 10 kisiden 3 u alevi inancina sahip haberiniz olsun.Bugun musluman misin diye nufus sayimi yapsinlar bu oran yuzde 50yi gecmez.Insanlari dinden biktirdilar bu basimizdaki arkadaslar maalesef. 14 27 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Ee senin işin köyüne hizmet olması gerekirdi şimdi rahat rahat onları ovebilirsin 16 15 Yanıtla
  • Cenk:
    Muhtarların çoğu özellikle taşrada iktidarin taşeronluğunu yapıyor. Zaten kentlerde kaldırılsın... 8 12 Yanıtla
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