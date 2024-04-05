Muhtarlığı kaybeden çoban, akrabalarına şiirle sitem etti

Politika

Sağlık Bakanına şiir yazan çoban, muhtarlığı kaybedince akrabalarına sitem etti

Çoban Aydın Battal: "Beni çoban görenler sanki uzay bilimci"

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 2024 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde köyünde muhtar adaylığını kaybedince kendisini aşağılayanlar ve oy vermeyen akrabalarına şiirle sitem etti.

Köyünde muhtar olabilmek için 2 kişiyle yarıştığını ifade eden Battal, "Aşağı Homurlu köyünde 3 aday 300 oy vardı. Bana 29 oy çıktı ve kaybettim. Seçimlere başladığımda üzerimde 3 yük vardı. Gariban olmam, Çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam. Gönlüme söz geçiremedim ve macera içine girdim" dedi.

Sitemini "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı dostlarım arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum saygıda kusur etmiyorum. Ben de ne var ben köt müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci benim gibi aynı köylü bilinci" dizelerinden oluşan şiiriyle dile getiren Battal, korona virüs sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazmasıyla sosyal medyada ünlenmişti.