Muhtarlık Seçimlerinde Mazbatasını Alamayan Aday Seçimin Tekrarlanmasını İstedi - Son Dakika
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Politika

Muhtarlık Seçimlerinde Mazbatasını Alamayan Aday Seçimin Tekrarlanmasını İstedi

Muhtarlık Seçimlerinde Mazbatasını Alamayan Aday Seçimin Tekrarlanmasını İstedi

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Menteşeler Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimlerini kazanan Ramazan Aydın, sabıkası olduğu gerekçesiyle mazbatasını alamadı. Aydın, duruma tepki göstererek seçimin tekrarlanmasını istedi ve demokrasinin tam tecelli etmesi için köydeki seçimin yenilenmesini talep etti.

24.04.2024 09:20  Güncelleme: 09:23
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Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Menteşeler Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimlerini kazanan ve sabıkası olduğu gerekçesiyle mazbatasını alamayan Ramazan Aydın, duruma tepki göstererek seçimin tekrarlanmasını istedi. Yanlıştan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Aydın; "Madem sabıkam vardı neden adaylığım kabul edildi?" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından kazanan adaylar mazbatalarını alarak görevlerine başlarken, Köşk ilçesinde bulunan kırsal Menteşeler Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimlerini kazanan Ramazan Aydın mazbatasını almayı beklerken, hayatının şokuyla karşılaştı. 164 seçmenin oy kullandığı mahallede 85 oy alarak muhtar seçilen Aydın, 69 oy alan rakibi ve aynı zamanda amca oğlu olan Fatih Aydın tarafından, İlçe Seçim Kurulu'na sabıkası olduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Yapılan şikayet başvurusunun ardından inceleme başlatan İlçe Seçim Kurulu, Ramazan Aydın'ın 2016 yılında "hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası aldığını tespit etti. Bunun üzerine alınan karar doğrultusunda Ramazan Aydın'ın seçilme yeterliliği taşımadığına karar veren İlçe Seçim Kurulu, muhtarlık mazbatasını 85 oy alan Ramazan Aydın'a değil 69 oy alan Fatih Aydın'a teslim etti.

"Bu yanlıştan dönülsün"

Uygulamanın demokrasiye aykırılık teşkil ettiğini belirterek köy halkının iradesinin hiçe sayıldığını ileri süren Ramazan Aydın, ilgili kurumların hatasının demokrasiye ket vurduğunu belirterek, "Her muhtar adayı gibi biz de evraklarımızı teslim ederek aday olduk. İlgili kurumlar bunu inceledi. Madem böyle bir engel vardı niçin başta aday olmam engellenmedi. Seçimi kazanınca mı bu durum ortaya çıktı. Bu durumu sadece bana değil aynı zamanda halkın oyuna da saygısızlık olarak görüyorum" diyerek aday olamasa bile köyde demokrasinin tam tecelli etmesi için seçimin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Yaşanan duruma tepki gösteren Ramazan Aydın, yetkililere seslenerek, "Muhtarlık seçimleri için mevcut muhtar Fatih Aydın ve ben adaydık. Seçim sonrasında 85 oy alarak birinci çıktım ve seçimi kazandım. Ancak ben mazbatamı almayı beklerken bu durumla karşılaştım. Geçtiğimiz günlerde beni aradılar ve İlçe Seçim Kurulu'na çağırdılar. Durumu orada öğrendim. Ben mazbatamı almaya gideceğim sanarken, sabıkam olduğu gerekçesiyle mazbatayı daha az oy alan adaya verdiler. Sözü edilen bu sabıka da 2016 yılında mevcut Muhtar Fatih Aydın ile Fatih Aydın ile karıştığımız bir olaydan kaynaklı olduğunu sanıyorum. Yetkililerden isteğim seçimin tekrarlanması.Ben seçime giremesem bile halkın iradesinin tam tecelli etmesi bakımından köyümüzdeki seçimin tekrarlanmasını istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muhtarlık Seçimlerinde Mazbatasını Alamayan Aday Seçimin Tekrarlanmasını İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhtarlık Seçimlerinde Mazbatasını Alamayan Aday Seçimin Tekrarlanmasını İstedi - Son Dakika
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