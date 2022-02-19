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Münih Güvenlik konferansı Rusya-Ukrayna krizi gölgesinde başladı - Son Dakika

Münih Güvenlik konferansı Rusya-Ukrayna krizi gölgesinde başladı

19.02.2022 00:58
Münih Güvenlik konferansı Rusya-Ukrayna krizi gölgesinde başladı

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı Rusya-Ukrayna krizi gündemiyle başladı.

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı Rusya- Ukrayna krizi gündemiyle başladı.

Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Münih kentinde başladı. Bu yıl 18-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan konferansa ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da dahil olmak üzere 35'ten fazla devlet ve hükümet başkanı ile 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanı katılacak. Rusya ile Ukrayna'nın arasında yaşanan gerginliğin ortasında düzenlenen konferans, yeni fırsatların oluşması, diplomatik çözüm önerileri, yaptırım tartışmaları gibi hususlar bakımında büyük önem arz ediyor.

Savunma Bakanı Akar da katılıyor

Konferansta Türkiye'yi Savunma Bakanı Hulusi Akar ediyor. Brüksel'de katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra Münih'e gelen Akar'ın konferans çerçevesinde ikili bazı görüşmelerde bulunması bekleniyor. Akar'ın ayrıca Savunma Politikası ve İnovasyon Forumu adlı bir etkinlikte konuşma yapacağı da planlanıyor.

İmamoğlu demokrasi panelinde konuşacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yapacağı oturum ise yarın başlayacak. Şehirlerin demokratik değişim süreçlerindeki rolünün ele alınacağı oturuma İmamoğlu'nun yanı sıra Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony ile Varşova Belediye Başkanı Rafal Trazaskowski de katılacak. - MÜNİH

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Ukrayna, Almanya, Rusya, Münih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Münih Güvenlik konferansı Rusya-Ukrayna krizi gölgesinde başladı - Son Dakika


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