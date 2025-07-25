Murat Çan: Yatırımların Takipçisiyiz - Son Dakika
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Politika

Murat Çan: Yatırımların Takipçisiyiz

Murat Çan: Yatırımların Takipçisiyiz
25.07.2025 14:34
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CHP'li Murat Çan, Samsun'daki yatırımların destekçisi olacaklarını ve vaatlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Chery gibi Samsun'a ve istihdama fayda sağlayacak yatırımların tamamına destek verdiklerini belirten CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, vaat edilen yatırımların takipçisi, yerine getirilmeyenlerin ise dile getiricisi olacaklarını söyledi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un gündemindeki güncel gelişmeler, bölgedeki ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar, yerel yönetimler konusunda basın toplantısı düzenledi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Çan, kentte yapılacağı açıklanan yatırımlar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"Chery'nin Samsun'a gelmesine destek verdik"

Yatırım ve istihdam konusunda iktidara destek verdiklerini ancak bu yatırımların sadece vaat noktasında kalmaması için takip ettiklerini ifade eden Murat Çan, "Çarşamba Şeker Fabrikası'nın MKE'ye devriyle ilgili; şeker fabrikası aktif üretim yaparken bin 500 kadar istihdam sağlıyordu. Yeni getirilecek MKE'ye ait roket fabrikası işletmesi, faaliyetinden 2 yıl sonra başlamak üzere bin işçiyi istihdam edecek. 20 yıl ileri gidiyorsunuz ama 30 yıl geriye gitmiş olmanın reklamını yapıyorsunuz. Chery konusunda ise Samsun'a istihdam oluşturacak Tekkeköy'deki arazinin tahsisiyle ilgili teklif gelirken parti olarak o maddeye destek verdik. Sonra o maddeye, 'Söz konusu arazi bedelsiz üçüncü şahıslara devredilebilir' diye bir ekleme yaptılar. O maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Gelinen noktada iktidarın en yetkilisi Mehmet Muş tarafından 'Chery şu tarihte gelecek' denilemiyor. 'Çin hükümeti değerlendirmesini yapıyor, gelirse Samsun'a gelecek' deniyor. Samsun'a gelmesi bizim için kıymetli. 20 bine yakın yeni istihdam Samsun'a önemli sayılabilecek rahatlama sağlar. Ancak bin oradan, 20 bin buradan, vaatlerin ötesine geçebilecek hiçbir şey henüz yok. Bu sorunun cevabını muhataplarına da detaylı şekilde aktardım. Tüm bu yatırım vaatlerinin takipçisi olacağız" dedi.

"İyi işlerin destekçisi, yapılmayanların da dile getireni olacağız"

2 yıl önce bitirilmesi hedeflenen Salıpazarı Barajı inşaatının bir an önce bitirilmesi gerektiğini de belirten Çan, "2002 yılına geri dönsek, Samsun'un 23 yılda bir şey kazanmadığını görürüz. Havza'da, Terme'de diğer söylenen karma OSB'lerde karşılığını göreceğiz. Salıpazarı ve Terme için hayati öneme sahip, iktidar tarafından 2 yıl önce biteceği vaat edilen Salıpazarı Barajı, yetkililer tarafından 2026 sonuna yetiştirileceği ifade ediliyor. 2026 yılsonuna kadar en az 2 tane yaz dönemi var. Yazın oralardaki sel ve su baskınlarının oluşturduğu tahribatı, zararı yaşayarak gördük. O nedenle bu vaatlerin takipçisi olmanın yanı sıra iyi işlerin destekçisi yapılmayanların da dile getireni olacağız" diye konuştu.

Toplantı, Çan'ın açıklamalarının ardından soru-cevap kısmı ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Milletvekili, Salıpazarı, Politika, Ekonomi, samsun, Çevre, Chery, Son Dakika

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