31 Mart yerel seçimleri için 1 Aralık tarihinde görevinden istifa eden Murat Daban Yeniden Refah Partisi'nin Selendi Belediye Başkan adayı oldu.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Manisa'nın Selendi ilçesinde Yeniden Refah Partisi Selendi Belediye Başkan adayı Eğitimci Murat Daban oldu. Adaylığını açıklayan Murat Daban, "Ben bu memlekette doğdum. Bu memlekette büyüdüm. Çocukluğum da gençliğim de bu memlekette geçti. Hüzünlerimi ve sevinçlerimi bu memlekette yaşadım. Allah nasip ederse bu memlekette de can vereceğim. Dolayısıyla bir Selendili olarak son 15 yılda belediyecilikte çok geride kalmanın üzüntüsünü iliklerime kadar yaşıyorum. Hemşehrilerimin oylarıyla etiket sahibi değil hizmetkar olma yolunda bu memleketin serdengeçtisi olarak göreve talip oldum. Çok yakında açıklayacağımız güvenilir ekibimizle memleketime yeniden refahı, barışı ve huzuru getireceğimize hiç şüphem yok. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Selendi'de 1978 yılında doğan, ilk orta ve lise öğrenimini Selendi'de tamamladıktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğini bitirerek 2001 yılında öğretmenliğe adım atan Murat Daban, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Yönetim alanında yüksek lisans yaptı. Daban evli ve iki çocuk babası. - MANİSA