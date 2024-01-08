 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Murat Daban, Yeniden Refah Partisi'nin Selendi Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Daban, Yeniden Refah Partisi'nin Selendi Belediye Başkan adayı oldu

31 Mart yerel seçimleri için görevinden istifa eden Murat Daban, Yeniden Refah Partisi'nin Selendi Belediye Başkan adayı oldu. Daban, memleketine hizmet etmek için adaylığını açıkladı ve güvenilir bir ekiple refahı, barışı ve huzuru getireceklerine inandığını belirtti.

Murat Daban, Yeniden Refah Partisi\'nin Selendi Belediye Başkan adayı oldu
08.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:39
Abone Ol

31 Mart yerel seçimleri için 1 Aralık tarihinde görevinden istifa eden Murat Daban Yeniden Refah Partisi'nin Selendi Belediye Başkan adayı oldu.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Manisa'nın Selendi ilçesinde Yeniden Refah Partisi Selendi Belediye Başkan adayı Eğitimci Murat Daban oldu. Adaylığını açıklayan Murat Daban, "Ben bu memlekette doğdum. Bu memlekette büyüdüm. Çocukluğum da gençliğim de bu memlekette geçti. Hüzünlerimi ve sevinçlerimi bu memlekette yaşadım. Allah nasip ederse bu memlekette de can vereceğim. Dolayısıyla bir Selendili olarak son 15 yılda belediyecilikte çok geride kalmanın üzüntüsünü iliklerime kadar yaşıyorum. Hemşehrilerimin oylarıyla etiket sahibi değil hizmetkar olma yolunda bu memleketin serdengeçtisi olarak göreve talip oldum. Çok yakında açıklayacağımız güvenilir ekibimizle memleketime yeniden refahı, barışı ve huzuru getireceğimize hiç şüphem yok. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Selendi'de 1978 yılında doğan, ilk orta ve lise öğrenimini Selendi'de tamamladıktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğini bitirerek 2001 yılında öğretmenliğe adım atan Murat Daban, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Yönetim alanında yüksek lisans yaptı. Daban evli ve iki çocuk babası. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Refah Partisi, Selendi, Manisa, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Daban, Yeniden Refah Partisi'nin Selendi Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:24:17. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Daban, Yeniden Refah Partisi'nin Selendi Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement