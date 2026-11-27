Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon soruşturmalarında mağdur olan 401 bin 735 kişinin parasını tam aldığı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Tam bir yalan. Bu vatandaşlar paralarını alamadılar" dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon soruşturmalarına ilişkin dün akşam düzenledikleri basın toplantısına ilişkin, "Çelişkilerle dolu, geçiştirmelerle dolu bir açıklama. Bu açıklamaların bütününden anlıyoruz ki aslında olayı kapatmak, ilk günden beri yaptıkları gibi küçümsemek, siyasetle ilişkisizmiş gibi göstermek, o verdikleri iki kayıptan sonra AKP kadrolarıyla, sarayla ilişkisini kesmiş gibi görünmek için çaba sarf edecekler. Olayın üstünü örtecekler, kapatmaya çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ifadelerini değerlendiren Murat Emir, "Cevdet Yılmaz diyor ki; '444 bin 987 kişiye ödeme yaptık.' Bu 14 Kasım'daki rakam, arada ödemeler yapıldı. Demek ki hiç yeni bir kişiyi bulup ödeme yapmamışsınız. Yine bakın, '401 bin 735 kişi parasını tam aldı' diyor. Tam bir yalan. Bu vatandaşlar paralarını alamadılar. 1 milyon lira yatırmış, fon değeri düşmüş 200 liraya. Fon değeri, portföy değeri, anapara karışıklık yapıyorlar ve 'ödedik' diyorlar. Parasını tam alan yok. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 100 bin, 200 bin yatırmışsa belki o vatandaşın en azından bir kenara çıkartmak açısından parasını ödemiş olabilirler. Ama 1 milyona yaklaşan, onun üzerindeki yatırımları olan vatandaşlarımız tam paralarına kavuşamadılar. Vatandaş sizin ne ödediğinizi ve neyin üstüne yattığını gayet iyi biliyor" diye konuştu.

Emir ayrıca, soruşturmalarda adı geçen şüpheli işlem yapan kişilerin listesinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi.