Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

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TİP'li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'ın depremzedeleri için yaptıkları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etmesi büyük ses getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karaçay, ''Kameralara yansıyan kısıtlı görüntülerdeki rahatsız edici biçim için özürlerimi iletiyorum'' ifadelerine yer verdi.

29.04.2025 11:29
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Türkiye İşçi Partili (TİP) Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Samandağ'da depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalar dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ancak Karaçay'ın Kurum'a teşekkür etmesi bazı çevreleri rahatsız etti. Bunun üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Karaçay, "Bugün kamuoyunun gündemine gelen ve sadece 10 saniyelik bir parçası yansıtıldığı için yanlış anlamalara sebep olabilecek görüntüler, Samandağ Belediyemizin süregiden işlerini takip amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bulunduğum sırada çekilmiştir. Bakan Kurumla da bu ziyaret esnasında ayak üstü görüştük ve belediye binamızın yapımı konusundaki takibi için kendisine teşekkür ettim" dedi.

"MAĞARACIK SORUNUMUZ İLE İLGİLİ..."

Açıklamanın devamında ise Karaçay, şu ifadeleri kullandı: "Bakan Kurum ile bir toplantı yapmadığım gibi, çok kısa süren görüşmemizde Mağaracık sorunumuz ile ilgili hiçbir konuşmamız da olmamıştır. Tamamlama protokolünü imzalamış olmaktan mutluluk duyduğumuz, yıllardır sürüncemede bırakılan belediye hizmet binamıza ilişkin edilen bu teşekkürün Mağaracıklı hemşerilerimin haklı mücadeleleriyle ilişkilendirilmesi beni derinden üzmüştür. Kamuoyuna yansıyan konunun gerçeği ve tamamı bundan ibarettir.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Bununla birlikte basına sadece son bir kaç saniyesi yansıyan görüşmenin biçiminin birçok dostumuz gibi Samandağlı hemşehrilerimizi de rahatsız ettiğini fark etmiş bulunuyorum. Samandağ halkının, Türkiye işçi Partili yoldaşlarımın ve tüm Türkiye'den dostlarımızın iradesine gölge düşürmek niyetim asla olmamakla beraber kameralara yansıyan kısıtlı görüntülerdeki rahatsız edici biçim için özürlerimi iletiyorum.

"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ BULUNMUYOR"

Bir yıldır bir belediye binamız bile olmadan yıkık bir kenti ayağa kaldırmaya ve ona hizmet vermeye çalışan Samandağ Belediyesi emekçilerinin ve gönüllülerinin insanüstü emeği ve özverisi yerine bu tür konularla gündeme gelmekten dolayı duyduğum üzüntünün tarifi bulunmuyor. Benim ve belediyemizde yer alan tüm arkadaşlarımın bütün çabası bu ülke emekçisinin neden olduğu kamu kaynaklarını Samandağ'ın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve halk yararına kullanılabilmesi içindir. Bu çabamızdan ve kararlılığımızdan asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Halkçı ve kamucu siyaset anlayışımızda en baştan beri aynı noktada ve aynı inançta olduğumuzun bilinmesini ister, tüm dostlarımızın Samandağ'a verdiği desteği devam ettirmesini rica ederim."

Murat Kurum\'a teşekkür eden TİP\'li Başkan özür diledi

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Son Dakika Politika Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hakan1421:
    muhalefet demek yapılan iyi şeyleri Yok saymak değildir, daha muhalefetin nasıl yapıldığını bilmeyen kişiler siyaset yapıyor 232 14 Yanıtla
  • İslam Solmaz:
    Yapılan hizmetler için teşekkür etme erdemliği göstermişsin, bundan özür dileyecek ne yaptınız ki, içimizdeki kini nefreti yeri geldiği zaman insan bir kenara bırakmalı! 206 12 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sizin ben partinizin'de particiliğinizin'de.? bir avuç tepki göstermiş diye 360 derece dönmekte ne oluyor biraz dik durunda adam zannetsinler doğru yaptığınız işten korkmayın aç kalmazsınız. 139 10 Yanıtla
  • 199715:
    Tabii bakan babasımın hsyrına cebinden ysptırmış. Yok bir de ysptırmadaydı. Yapsın diye hördv vermedik mi? Seve seve yapacak. Sevdireceğiz. 5 121 Yanıtla
    NECMETTİN HANCI:
    nefretiniz batsın , 23 yılda ülke sınıf atladı , at gözlüğünü çıkarın artık. tamam ekonomi sıkıntılı hükümeti rahat bıraksınlar onuda aşar, adamlar nefretinden yerli malına bile boykot düzenleyecek seviyeye geldi.yazıklar olsun murat kurumun siyasetten çok icraat için gömlek giymiş bir insan , bunları anlatamayan bir reklam ordusu olmadığı için yaptıkları görünmüyor. 3 1
    NECMETTİN HANCI:
    Hadi ordan 99 depreminde neden yapılmadı, onların görevi değilmiydi. 43 cenaze verdik aile olarak, 3 ay uğrayan olmadı, deprem yardımlarını maaş yaptılar o zaman, çoğu yeri dünya bankası yaptı, bunlara bak ki bugün hizmet edenlere saygın olsun, senin ödediğin vergiler izmir depreminde yapılan konutlara ancak yetiyor. doğru yapılan işe doğru diyemeyecek kadar gözünüzü nefret bürümüş , kokuşmuş zihniyet hiç bir zaman başarılı olamaz 3 0
    Ahmet Baddal:
    diğer leri ceblerini dolduruyor sen boş konusuyon CHP nin trolu 1 0
  • Ercan kucuk:
    Adam teşekkür ettiği için özür diliyor memlekete bak 89 3 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Mahalle baskısı nedir işte budur.Adam devletin bakanı.. 79 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    o zaman Samandağ kendi imkanlarıyla yapsın inşaatı nı. ne var bunda bir belde belediye başkanı bir bakana yaptığı iyi işler için teşekkür etmesi onu aşagı çekmez bilakis olgunluk verir. 44 1 Yanıtla
  • ahmet3353:
    iki yüzlü böyle bişey olsa gerek 43 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Doğru yolu bulmuş demekki 9 22 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Birbirlerinin dalkavukları demiştim 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi - Son Dakika
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