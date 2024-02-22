Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Ortaköy Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta Ortaköy Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Kurum'a İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ortaköy esnafı Kurum'u "En büyük başkan bizim başkan", "Bu işi bir tek siz yaparsınız, başka kimse yapmaz", "İstanbul muradına erecek" sözleriyle ve alkışlarla karşıladı.
Ozan Nihat isimli sanatçının Murat Kurum için yazdığı "Başkanım geldi buraya, aramızda Murat Kurum. Hoş geldin Beşiktaş'a, ayağın değmesin taşa. Selam verdin esnaf kardeşe, aramızda Murat Kurum" şeklindeki dörtlüğe çevredekiler alkışlarla eşlik etti. Vatandaşlar, şimdiye kadar kimsenin ziyaretlerine gelmediğini belirterek, Kurum'a teşekkür etti. Bir esnaf ise Kurum'a "Murat Kurum gelecek, İstanbul rahata kavuşacak" diyerek desteğini belirtti.
Emre Fırat isimli vatandaş kendi yazıp söylediği "İstanbul'un Muradı" isimli şarkıyı Murat Kurum'a dinletti. Kurum, şarkıyı beğendiğini söyleyerek, çalışmalarında kullanacağını ifade etti. Bakanlık döneminde yaptığı hizmetlerden dolayı Kurum'a teşekkür eden bir başka esnaf ise, " Ağrı'da millet bahçesine gittim. Gerçekten çok güzel. Orada yapılan konutlarda yaşamak isterdim. İşimiz burada olduğu için İstanbul'dayız ama çok beğendim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Ziyaretleri sırasında ilgi gören Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti ve MHP'nin seçim stantlarını da ziyaret Kurum, parti üyeleriyle sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. - İSTANBUL
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