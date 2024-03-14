Murat Kurum'dan Güngörenlilere müjde - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum'dan Güngörenlilere müjde

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören Meydanı Projesi'ni yapacaklarını ve Güngören'in birçok sorununu çözeceklerini açıkladı. Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirerek, Güngören'e yapılan yatırımların ihmal edildiğini ve konutların yapılmaması adına bin 500 dava açıldığını belirtti. Ayrıca, deprem dönüşümü ve ulaşım problemlerine çözüm getirecek projelerini de paylaştı.

14.03.2024 19:10  Güncelleme: 19:14
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Murat Kurum'dan Güngörenlilere müjde

"CHP'li İBB yönetiminin iptal ettirip yapmadığı Güngören Meydanı Projesi'ni yapacağız"

"Güngören'imize tek bir yatırım yapmadılar"

"Güngören'deki konutlarımızın yapılmaması adına bin 500 dava açtılar"

İSTANBUL - Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine katılan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "CHP'li İBB yönetiminin iptal ettirip yapmadığı Güngören Meydanı Projesi'ni yapacağız. Güngören'imiz güzel bir meydana kavuşacak. Burada gençlerimiz, ailelerimiz yürüyüşlerini yapacak, çocuklar ise parkta oynayacak. Güngören'imiz rahat bir nefes alacak" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine katıldı. Programa Kurum'un yanı sıra Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum'a vatandaşlar konuşması sırasında alkışlarla eşlik etti. Murat Kurum programda vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Güngören'imize tek bir yatırım yapmadılar"

Programda Mevcut İBB yönetimini eleştiren İBB Adayı Murat Kurum, "Maalesef mevcut CHP'li İBB yönetimi son 5 yılda İstanbul'umuzu ihmal etti, görmezden geldi. Güngören'imizin en önemli sorunlarının başında kentsel dönüşüm ve ulaşım problemi geliyor. Güngören'imize tek bir yatırım yapmadılar. Ulaşımda tek bir adım atmadılar. Çünkü bunların Güngören'in geleceği için bir derdi yok. 5 yılda metro ihalesi e çıkmayan dünyada ki tek belediyedir. Bunlar yetmezmiş gibi rahmetli Kadir abi döneminde temelleri atılan metro ihalelerinin temellerini sıfırdan ben yaptım diyerek yalan söylüyor. Emek hırsızlığı, proje hırsızlığı ve icraat hırsızlığı yapıyorlar. Tembel başkanın son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi bile yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır. Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Şuan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öyle korktular ki 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının önce ismini değiştirdiler. Sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Kardeşlerim buraya dikkatinizi çekiyorum! Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlama töreni yaptılar. Oraya bile temel atma diyemediler. Çünkü ortada ne temel var, ne metro var. Bunu da seçim korkusuyla yaptıkları iş anlayışı budur. Korkunun artık ecele faydası yok. 4 yıldır aklın neredeydi? 4 yıldır tarihe geçtiğin, hafriyat dökerek tüm dünyaya rezil olduğun yerde şimdi utanmadan sıkılmadan işe başlama töreni yapıyorsun. Sonrada diyorsun ki benim üstüme toz yapışmaz. Sen çamura batmışsın haberin yok. Bu millet sana inanır mı? Bu millet bunların yaptığı rezil belediyeciliğin hesabını sandıkta teker teker soracak" dedi.

"Dert insanı millete hizmetkar eder"

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul için bir şey yapmadığından yakınan Kurum, kendi projelerini de şöyle anlattı: "Bunlarla bizim aramızda büyük bir fark var. Bizim bu şehre dair hayallerimiz, hedeflerimiz var. Çünkü biz İstanbul'u kendimize dert eylemişiz. Derdi olmayanlar bizleri anlayamaz. Çünkü dert insanı millete hizmetkar eder. Bunların vatan ve millet sevgisi yok. Vatan ve millet sevdası olmayanlar ne İstanbul'umuzun trafiğine nede deprem dönüşümüne çare bulamazlar. Bakın şu trafiğin hali ortada. İstanbullu kardeşlerimiz günde 65 dakikasını yollarda geçiriyor. Bazen 3-4 saatte evlerine işlerine ulaşamıyorlar. Biz 64 dakika olan ulaşım süresini 39 dakikaya düşüreceğiz. Mevcut 328 kilometre metro hattını ilk 5 yılda 650 kilometreye çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla sizleri, İstanbulluları trafik çilesinden, ulaşım probleminden tamamen kurtaracağız"

"Güngören'deki konutlarımızın yapılmaması adına bin 500 dava açtılar"

Deprem dönüşümünün önemine değinen Kurum, İBB yönetimini eleştirerek "1 Nisan'dan sonra ulaşımla birlikte öncelikli olan diğer bir konumuz da deprem dönüşümü olacak. Bu beceriksiz yönetim İstanbul'u depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir adım atmadı. Bilakis kentsel dönüşüm namına hiçbir şey yapmadıkları gibi Güngören Genç Osman'da, Tozkoparan'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıktılar. Siyaset üstü bakacağız deyip şantiyede bayrak açarak, vatandaşımızın aklını çelerek eylemleriyle türlü türlü çalışmalar yaptılar. El ele verip yaptığımız konularımızda vatandaşlarımız şuan huzur içerisinde oturuyor. Şişecam'da konutlarımızın anahtarları verilmeye devam ediliyor. Güngören'deki konutlarımızın yapılmaması adına bin 500 dava açtılar. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli yuvalarda oturmasını istemediler. İstanbullulara, Güngörenlilere konforlu alanlarını layık görmediler. Oysa Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'a sadece 5 bin konut yapan bir başkanın bırakın makamına gitmeyi, sokağa çıkamaması lazım. Güngören'imiz onları 31 Mart akşamı süresiz tatile gönderecek. Onlar anca reklam yaparlar. Deprem bölgelerine gidip selfie çekip kaçtılar. Biz arazide çalışıp deprem bölgelerinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atarız! Söz konusu deprem oldu mu onlar sadece toplanır, çalıştay yapar ve dağılır. Çalıştay yapmaktan öteye gidemediler. Biz planlar uygular ve sonuçlandırırız. İşte aramızdaki fark bu. İstanbul'da, 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacağız. Biz 650 bin konutumuzu yapacağız, İstanbullu hemşerilerimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız. 1 Nisan'dan itibaren aklımız, fikrimiz hep İstanbul olacak. İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı koruyacağız. İstanbul'umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Kibri aklının önüne geçmiş algıcı başkan bizim kadınlarımızı ayrıştıracak cümleler kuruyor"

İmamoğlu'nun kadınları ayrıştırmasına tepki gösteren Murat Kurum "Biz kentsel dönüşüm derken, ulaşım derken, millete hizmet için dertlenirken kibri aklının önüne geçmiş algıcı başkan bizim kadınlarımızı ayrıştıracak cümleler kuruyor. Bir bakıyorsunuz önce televizyonda bir hanım spikerimizi azarlıyor. Bir bakıyorsunuz ev kadınlarımızı hakir görüyor. AK Parti'ye oy verdikleri için kadılar sınıfında değerlendirmemek gerekir diye bir tabir kullanıyor. Bugün de bir hanımefendimizi daha mitingde azarlıyor. İşte bu şahsı iyice tanıyın, tüm İstanbullulara anlatın. Kendinden başka hiç kimseyi görmeyen bu kibir kulesine en güzel dersi 31 Mart akşamı kadınlarımız, Güngören'imiz verecek" ifadelerini kullandı.

"CHP'li İBB yönetiminin iptal ettirip yapmadığı Güngören Meydanı projesini yapacağız"

Güngören'de hayata geçireceği projeleri paylaşan Kurum, "Güngören'imizde artık hiç kimse deprem korkusuyla yaşamayacak. Güngören'imizde kentsel dönüşümü başlatacağız. Bizi Güngören'in her mahallesinde deprem dönüşümünü yaparken göreceksiniz. CHP'li İBB yönetiminin iptal ettirip yapmadığı Güngören Meydanı Projesi'ni yapacağız. Güngören'imiz güzel bir meydana kavuşacak. Burada gençlerimiz, ailelerimiz yürüyüşlerini yapacak, çocuklar ise parkta oynayacak. Güngören'imiz rahat bir nefes alacak. Güngören'imizin sanayi alanını düzenleyeceğiz. Burada camisiyle, parkıyla, kafeleriyle, tüm sosyal donatılarıyla herkesin rahat bir nefes alacağı projeyi Güngören'imize kazandıracağız. Güngören'imizde alt gelir seviyesi için sosyal konutlarımızı yapacağız. Hem kira fiyatlarını düşüreceğiz hem de Güngören'e ihtiyacı olan o sosyal konutları kazandıracağız. Böylelikle daha önce ev alamayan hemşerilerimizin ev sahibi olması için çalışacağız. Güngören'imizde artık arabamı nereye park ederim derdini bitiriyoruz. Biz göreve gelir gelmez Güngören'de hem İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız hem de İstanbul'a 250 bin araç kapasiteli otoparklar yaparak otopark sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Haznedar'da, Mareşal Çakmak'ta, Güneştepe'de, otoparklarımızı hızlı bir yapacağız. Güngören Köyiçi'mizde trafiğin kitlenmesine neden olan yollarımızı yenileyeceğiz. Köyiçi'ndeki tüm karmaşayı bitireceğiz. Merter transfer merkezimizle burada esnafımıza rahat bir nefes aldıracağız ve meydan projesi yapacağız. Artık Güngören'de saatlerce otobüs bekleme devri bitiyor. İETT seferlerini ihtiyaç duyulan her mahalleye yeniden getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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