Murat Kurum, İstanbul İftar Buluşması'nda konuştu - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum, İstanbul İftar Buluşması'nda konuştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması' etkinliğinde konuştu. Kurum, İstanbul'a hak ettiği eserleri kazandırmak ve belediyecilik anlayışını göstermek istediklerini belirtti.

23.03.2024 23:43  Güncelleme: 23:48
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Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması" programına katıldı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması" etkinliğinde konuştu. kurum "İstanbullular, her anında hep yanında olacak bir belediyecilik anlayışını, gerçek belediyeciliği görmek istiyorlar. Bizim de en büyük arzumuz, hedefimiz İstanbul'a hak ettiği eserleri kazandırmak, bu şehrin hizmetkarı olmaktır" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması" etkinliğinde konuştu. Murat Kurum adaylığının açıklandığı günden bu yana, İstanbul'u ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak dolaştıklarını söyleyerek "Artık son düzlüğe gelmiş bulunuyoruz. Seçime sadece 1 hafta kaldı. Bu süre zarfında her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, gönlüne giriyor, İstanbul'umuza dair yapacaklarımızı anlatıyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki hemşerilerimiz de bizimle aynı duyguları, aynı heyecanı paylaşıyorlar. Projelerimizde kendi taleplerini, kendi isteklerini görüyorlar ve bir an evvel uygulanması için bizler gibi sabırsızlanıyorlar. Çünkü, İstanbullular CHP'li İBB yönetiminin güzel İstanbul'umuzu mahvetmesinden bıkmış durumdalar. Depreme hazırlığın, kentsel dönüşümün hiçe sayılmasından endişe ediyorlar. Trafik çilesinin ve ulaşım sorununun katlanılmaz boyuta gelmesinden son derece rahatsızlar. Var olanın bile işletilememesinden; metroların, metrobüslerin, otobüslerin hatta yürüyen merdivenlerin bile çalışmamasından artık usanmış durumdalar. Çözüm bekleyen yüzlerce sorun varken, İstanbul'un kaynaklarının balya balya savrulmasından, çarçur edilmesinden dert yanıyorlar. İstanbullular, her anında hep yanında olacak bir belediyecilik anlayışını, gerçek belediyeciliği görmek istiyorlar. Bizim de en büyük arzumuz, hedefimiz İstanbul'a hak ettiği eserleri kazandırmak, bu şehrin hizmetkarı olmaktır" dedi.

"Trafik ve ulaşım çilesini İstanbulluların gündeminden çıkaracağız"

Murat Kurum "Bize göre mal, mülk ve makamlar gelip geçidir. Asıl olan ardımızda kalıcı eserler bırakmak, milletimizin hayır dualarına nail olmaktır. Bu şehri tekrar özüne döndüreceğiz ve aziz milletimizin hayır dualarını alacağız. Bu inançla, göreve gelir gelmez ilk iş olarak İstanbulluların sağlıklı ve güvenli yuvalarda huzur içerisinde yaşaması için 650 bin konutumuzu inşa edeceğiz. İstanbullu annelerimizin, yavrularımızın, evlatlarımızın uykusu artık deprem korkusuyla kaçmayacak. Yine İstanbul'un bir diğer büyük sorunu olan trafik ve ulaşım çilesini İstanbulluların gündeminden çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla trafik sorununu kökten çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un fetret dönemini bitireceğiz"

Kurum "Artık günleri sayıyoruz. Eli nasırlı babaların, ağzı dualı anaların emaneti olan İstanbul'umuz için kurduğumuz hayallere kavuşacağımız o günler yakındır. Ben bu emanete sonuna kadar sarılacağıma, yağmur çamur demeden çalışacağıma söz veriyorum. İstanbul'un fetret dönemini bitireceğiz. 5 yıldır ihmal edilen, kaderine terk edilen İstanbul'umuzu gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Bunu da hiç kimseyi ötekileştirmeden, bu aziz şehrin her bir ferdiyle, hep birlikte yapacağız. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbullu kardeşlerimizin gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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