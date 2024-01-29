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Murat Kurum: İstanbul'un kayıp yıllarını telafi edeceğiz - Son Dakika
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Murat Kurum: İstanbul'un kayıp yıllarını telafi edeceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un ulaşım sorununu çözeceklerini ve metro ağını genişleteceklerini söyledi. Kurum, ilk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçe kalmayacağını belirtti.

Murat Kurum: İstanbul\'un kayıp yıllarını telafi edeceğiz
29.01.2024 - 23:42,
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Murat Kurum: " İstanbul'un her alanda kayıp yaşadığı bu 5 yılı, 5 kayıp yılını en kısa zamanda hep birlikte telafi edeceğiz"

"İstanbul'a söz veriyoruz. İlk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak"

İSTANBUL - Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane- Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Kurum, "İstanbul'a söz veriyoruz, ilk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. İstanbul'un trafiğini büyük oranda iyileştireceğiz. İstanbullular evlerine, işlerine, okullarına mutlu bir şekilde ulaşacaklar. 10 yılın sonunda trafik çilesi geri dönmemek üzere son bulacak" dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu. Açılış konuşmasında Kurum, "Bugün İstanbul yeni bir ulaşım hamlesiyle daha buluşuyor. Yeni bir istiklal yatırımına kavuşuyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu şehri, İstanbul'umuzu kesintisiz, konforlu yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla bakanlığımız donatmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından geleceğe miras anlayışıyla inşa edilen bu dev yatırımlarla Türkiye her geçen gün daha da hızlanıyor. İstanbul her geçen gün özlediği, beklediği, hayal ettiği o güzel günlere bir adım daha yaklaşıyor. Ben Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe - Kağıthane yeni metro hattımızın İstanbul'da yapılacak daha nice güzel eserlere örnek olmasını diliyorum. Adaylığımızın ilk gününden itibaren yollara düştük. Planlarımızı yaptık. Kıymetli bakanımızla birlikte İstanbulluların bizde ne beklediğini çok iyi okuduk. Kim ne derse desin, bizim bu şehrin mevcut karmaşasını, içinde bulunduğu kaos ortamını en hızlı, en verimli, en ucuz şekilde gidermek için çalışmaya dair arzumuz var. İrademiz, azmimiz var. Bugün artık bu irademiz İstanbul'da 'uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul' hedefimizle tarih sahnesine çıkmıştır. İstanbul'un her alanda kayıp yaşadığı 5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul için ulaşım planlamasını hazırladık"

İstanbul'un ulaşım planının hazır olduğunu ifade eden Kurum, "İstanbullular mevcut CHP'li yönetimce maalesef bekletiliyor. Oyalanıyor, hayatından zaman kaybettiriyor. Bu şehirde yaşayan her bir insanımızın bir yılının 288 saati trafikte geçiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu trafik çilesi ömrümüzden 3 buçuk yılı alıp götürüyor. Milletimiz bize 31 Mart sonrası hizmete hazır olun mesajı veriyor. Bu şehir de istiyoruz ki herkes kolay ve çilesiz bir ulaşımda yolculuk yapsın. Ekibimizle birlikte doğrudan vatandaşlarımızla el ele vererek 10 yıllık vizyonunu ortaya koyduk. İstanbul için ulaşım planlamasını hazırladık. Yapacağımız kara ulaşımıyla, raylı sistemlerle, taksi, otopark ve deniz ulaşımı noktasında en yüksek seviyeye getirmek için canla başla çalışacağız. İstanbul'a söz veriyoruz, ilk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. İstanbul'un trafiğini büyük oranda iyileştireceğiz. İstanbullular evlerine, işlerine, okullarına mutlu bir şekilde ulaşacaklar ve 10 yılın sonunda trafik çilesi bir kez daha geri dönmemek üzere son bulacak. İstanbul'da sadece trafikte değil, dönüşümde, çevrede, doğa koruma projelerinde ve sosyal hizmetlerde Fetret dönemini biz bitireceğiz. Ben bu temennilerle Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattımızın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart akşamı İstanbul'un başkanı olmaya değil, İstanbul'un 31 Mart akşamı evladı olmaya, kardeşi olmaya, yoldaşı olmaya talibim. Bundan önce nasıl depremlerde sahalarda gördüyseniz, 31 Mart akşamı da sahada olacağız. Milletimiz için çalışacağız, çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Murat Kurum: İstanbul'un kayıp yıllarını telafi edeceğiz - Son Dakika


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