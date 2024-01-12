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Murat Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Murat Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti. Kurum, ziyaret sırasında riskli binaların dönüşümünü sağlayacaklarını belirtti.

Murat Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti
12.01.2024 - 15:49,
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik Murat Kurum, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız' dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, İstanbul'da ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Fatih'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşı dinledi. Kentsel dönüşüm ile ilgili gelen soruları Kurum, 'Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız' diyerek cevapladı.

Ziyarette Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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