Murat Kurum, Sarıyer\'de Olta Balıkçılarıyla Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer'de olta balıkçıları ile bir araya geldi. Balıkçılarla konuşan Kurum, "Sahile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek seyyar kabinler koyacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer'de olta balıkçıları ile bir araya geldi. Kurum'a AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve beraberindeki heyet eşlik etti. Sahile balık tutmaya gelen bir vatandaş Kurum'a "1 Nisan'da sizi tebrik edeceğiz. İstanbul'u da gerektiği şekilde sizinle yöneteceğiz. Arkanızdayız, yanınızdayız" dedi.
Bir vatandaşın sahilde tuvalet ve büfe eksiği olduğunu söylemesi üzerine Kurum "Sahile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek seyyar kabinler koyacağız. Sahilde yapamıyorsak sahilin karşısında yapacağız" şeklinde konuştu.
"5 yılda denizi bile kuruttular" diyen bir vatandaşla sohbet eden Murat Kurum, mevcut yönetimin Marmara'nın temizlenmesi için imzaladığı protokole uymadığını belirtti. Müsilajla mücadele için Marmara genelinde seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı bir şekilde arıtma tesislerinin yapılması lazım. Ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım. Burası nefes alamıyor. Deniz ve canlılar nefes alamıyor. Bioçeşitlilik kayboluyor. Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Ama maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. Atmadıkları yetmiyormuş gibi 'Temel atmama töreni' yaparak tarihe geçtiler. O temel atmama töreni Marmara'nın kirliliğine katkı sağladı" diye konuştu.
Bir vatandaş ise Kurum'a "Vizyonsuz ve misyonsuz bir partinin elinde kaldık. İnşallah düzelecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL
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