Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Antalya'da turizmin çeşitlendirilmesi için büyük fırsatlar var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Antalya'da turizmin çeşitlendirilmesi için büyük fırsatlar var

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Antalya\'da turizmin çeşitlendirilmesi için büyük fırsatlar var

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılmasıyla ilgili büyük fırsatlar olduğunu belirtti. Uysal, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni ziyaret ederek yeni yönetimine başarılar diledi.

27.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal," Antalya'mızda gelişim sağlayacak çok iş var. Turizmin çeşitlendirilmesi, 12 aya yayılması ile ilgili büyük fırsatlar var"dedi.

Başkan Uysal, ocak ayında yaptığı genel kurulla yeni yönetimini seçen Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (ANSİAD) ziyaret etti. Başkan Özbek'e başarılar dileyen Uysal, Antalya'nın başta turizm olmak üzere gelişim yapmasını sağlayacak birçok iş koluna sahip olduğunu söyledi. Turizmde fuar, eğitim, sağlık ve kültür turizminin yeni fikirler ve inovasyonlarla geliştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Uysal, "Sadece kitle turizmini takip eden bir yaklaşım Antalya'ya, Antalya'nın imkanlarına haksızlık" dedi.

Sadece kitle turizmiyle bir anlayışın Antalya'nın imkanlarının büyük bir kısmını harekete geçirememesine neden olduğunu ifade eden Başkan Uysal, "Antalya dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olabilir. Antalya bir gün devreye sokulmayı bekleyen bir cevher" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Antalya'da turizmin çeşitlendirilmesi için büyük fırsatlar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:57:51. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Antalya'da turizmin çeşitlendirilmesi için büyük fırsatlar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement