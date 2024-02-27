Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Antalya\'da turizmin çeşitlendirilmesi için büyük fırsatlar var

Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal," Antalya'mızda gelişim sağlayacak çok iş var. Turizmin çeşitlendirilmesi, 12 aya yayılması ile ilgili büyük fırsatlar var"dedi.

Başkan Uysal, ocak ayında yaptığı genel kurulla yeni yönetimini seçen Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (ANSİAD) ziyaret etti. Başkan Özbek'e başarılar dileyen Uysal, Antalya'nın başta turizm olmak üzere gelişim yapmasını sağlayacak birçok iş koluna sahip olduğunu söyledi. Turizmde fuar, eğitim, sağlık ve kültür turizminin yeni fikirler ve inovasyonlarla geliştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Uysal, "Sadece kitle turizmini takip eden bir yaklaşım Antalya'ya, Antalya'nın imkanlarına haksızlık" dedi.

Sadece kitle turizmiyle bir anlayışın Antalya'nın imkanlarının büyük bir kısmını harekete geçirememesine neden olduğunu ifade eden Başkan Uysal, "Antalya dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olabilir. Antalya bir gün devreye sokulmayı bekleyen bir cevher" diye konuştu. - ANTALYA