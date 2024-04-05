Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaşmada, hayata geçirdikleri belediyeciliğin bir ittifak ortamı olmamasına rağmen tabanda, halkın teveccühleriyle yüzde 62'nin üzerinde bir oyla onaylandığını söyledi.

05.04.2024 14:56  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaşmada, hayata geçirdikleri belediyeciliğin bir ittifak ortamı olmamasına rağmen tabanda, halkın teveccühleriyle yüzde 62'nin üzerinde bir oyla onaylandığını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Uysal ve belediye meclis üyeleri ilk olarak Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü'nde Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlükleri çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ağır bir ekonomik kriz içinde 31 Mart seçimleriyle yerel yönetimlerde büyük bir değişim yaşandığını dile getiren Başkan Uysal, "En zor süreçte yerel yönetimler muhalefete geçti. Çok dikkatli, çok titiz, çok güçlü yönetimler sergilenmezse Türkiye'mizin karanlığı devam edebilir. Türkiye'miz bir sınavdadır" diye konuştu. Tüm zorluklara rağmen bunun üstesinden 'Hep birlikte' gelineceğini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Geçmişte, başarılı bir belediyecilik sürecini hep beraber emek vererek, hepiniz alın terinizi dökerek, bizler gece gündüz demeden mücadele ederek yaşadık, geride bıraktık. Bu belediyeciliğimiz halkımız tarafından, Ankara'da bir ittifak ortamı olmamasına rağmen tabanda halkımızın teveccühleriyle yüzde 62'nin üzerinde bir oyla onaylandı. Yeniden göreve geldik. Hepinizin ellerine sağlık. Hepinizden Allah razı olsun."

Başkan Uysal, ardından Fener Mahallesi'nde bulunan ana hizmet binasında çalışan personelle bir araya geldi. Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu bayramlaşmada Uysal, "Türkiye'mizin geleceği aydınlık olsun. Hepinize katkılarını, emekleriniz alın teriniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kadıköy, Çankaya ve Muratpaşa

Ümit Uysal'ın 3'üncü kez belediye başkanı seçildiği, yaklaşık 515 bin nüfusuyla turizm başkentinin mega ilçesinde CHP, yüzde 62,31 oy oranına ulaştı. Üç ilçe, aynı zamanda Türkiye'nin nüfusu en fazla 50 büyük ilçesi içinde CHP'nin yüzde 60 oy oranının üzerine çıktığı yerler oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:38 İYİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın Bitişik iki binadan alevler yükseldi Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bitişik iki binadan alevler yükseldi
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 16:23:20. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement