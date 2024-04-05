Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Politika

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaşmada, hayata geçirdikleri belediyeciliğin bir ittifak ortamı olmamasına rağmen tabanda, halkın teveccühleriyle yüzde 62'nin üzerinde bir oyla onaylandığını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Uysal ve belediye meclis üyeleri ilk olarak Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü'nde Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlükleri çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ağır bir ekonomik kriz içinde 31 Mart seçimleriyle yerel yönetimlerde büyük bir değişim yaşandığını dile getiren Başkan Uysal, "En zor süreçte yerel yönetimler muhalefete geçti. Çok dikkatli, çok titiz, çok güçlü yönetimler sergilenmezse Türkiye'mizin karanlığı devam edebilir. Türkiye'miz bir sınavdadır" diye konuştu. Tüm zorluklara rağmen bunun üstesinden 'Hep birlikte' gelineceğini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Geçmişte, başarılı bir belediyecilik sürecini hep beraber emek vererek, hepiniz alın terinizi dökerek, bizler gece gündüz demeden mücadele ederek yaşadık, geride bıraktık. Bu belediyeciliğimiz halkımız tarafından, Ankara'da bir ittifak ortamı olmamasına rağmen tabanda halkımızın teveccühleriyle yüzde 62'nin üzerinde bir oyla onaylandı. Yeniden göreve geldik. Hepinizin ellerine sağlık. Hepinizden Allah razı olsun."

Başkan Uysal, ardından Fener Mahallesi'nde bulunan ana hizmet binasında çalışan personelle bir araya geldi. Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu bayramlaşmada Uysal, "Türkiye'mizin geleceği aydınlık olsun. Hepinize katkılarını, emekleriniz alın teriniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kadıköy, Çankaya ve Muratpaşa

Ümit Uysal'ın 3'üncü kez belediye başkanı seçildiği, yaklaşık 515 bin nüfusuyla turizm başkentinin mega ilçesinde CHP, yüzde 62,31 oy oranına ulaştı. Üç ilçe, aynı zamanda Türkiye'nin nüfusu en fazla 50 büyük ilçesi içinde CHP'nin yüzde 60 oy oranının üzerine çıktığı yerler oldu. - ANTALYA