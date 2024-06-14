Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaşarak, temel asgari belediyecilik hizmetlerini aksatmayacaklarını ve emeğin karşılığını ödeyememe kervanına katılmayacaklarını belirtti.

14.06.2024 12:06
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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hem temel asgari belediyecilik hizmetlerini aksatmayacağız hem de o emeğin karşılığını ödeyememe kervanına asla katılmayacağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.

Başkan Uysal, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Sabah erken saatlerde Fen İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen bayramlaşmanın ardından Uysal, belediye fuayesinde belediye personeli, yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Uysal, "Emektaşlarımız, yol arkadaşlarımız" diyerek seslendiği çalışanların bayramını kutlarken, "Mevcut şartları doğru analiz ederek hem temel asgari belediyecilik hizmetlerini aksatmayacağız hem de o emeğin karşılığını ödeyememe kervanına asla katılmayacağız. Bunun mücadelesini veriyoruz, bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.

"Bütün olumsuz şartlara rağmen hayatı kucaklamak, mevcut şartlarda çocuklarımızı ve geleceğimizi, şehrimizin, ülkemizin geleceğini tanzim etmek zorundayız. Dinamik ve ayakta kalmak zorundayız" şeklinde konuşmasına devam eden Başkan Uysal, muasır uygarlık düzeyine erişme nosyonuna ulaşabilmiş bir Türkiye'de kutlamayı diledi. Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Umut ediyorum ki gelecek yıllarda, demokratikleşmiş, kişi başına milli geliri hiç olmazsa 30 bin dolar olan, insanların geleceğe umutla bakabildiği, öngörülebilir, çocuklarımızın yurt dışına kaçmadığı, sınırların güvende olduğu, geleceğine güvenle bakabilen nüfus yapısı, demografisi güvende olan, adaletin yüzde yüz hiç kimsenin sorgulamadan güvendiği bir ortalamaya geldiği, bir Türkiye'de gelecek bayramları kutlayabilmeyi temenni ediyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı - Son Dakika

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