Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen iftarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen iftarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi\'nde düzenlenen iftarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen iftarda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ayrışmaları aşabileceklerini ve güçlü olduklarını belirtti. İftara çölyak hastaları için glütensiz yemekler de ikram edildi.

29.03.2024 12:53  Güncelleme: 12:57
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen iftarda "Bütün ayrışmaları aşmaya muktediriz, kudretimiz var, maneviyatımız var, gücümüz var" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çaybaşı Mahallesi'nde düzenledi. Başkan Uysal, iftarı ardından, Çaybaşı'nda mahalle sakinlerine, birlik beraberlik ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında kutuplaşmayı aşan bir düzen kurduklarını söyledi. İnsanların Muratpaşa'da hak ettiği değeri gördüğünü belirten Başkan Uysal, " Türkiye'ye örnek olmaya, birliğimizi beraberliğimizi her gün daha da büyütmeye ve geliştirmeye, siyasetin ve farklı nedenlerin yol açtığı ayrışmaları aşmaya muktediriz, kudretimiz var, maneviyatımız var, gücümüz var" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, iftara katılan çölyak hastaları için aşevince hazırlanan glütensiz yemekleri ikram etti.

İftara, başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la katıldı. İftarda CHP'li yöneticilerin yanı sıra Gelecek Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı Faruk Pala, Gelecek Partisi Antalya İl Başkanı Muhammet Acar, Milli Yol Partisi Antalya İl Başkanı İbrahim Özkan da yer aldı. Batı Akdeniz Çölyak Derneği, Antalya Kemer Fenerbahçeliler Derneği'yle Muratpaşa Belediyesi'nin spor okullarında yetiştirdiği güreşçiler de iftara katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen iftarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı - Son Dakika

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