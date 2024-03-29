Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi\'nde düzenlenen iftarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen iftarda "Bütün ayrışmaları aşmaya muktediriz, kudretimiz var, maneviyatımız var, gücümüz var" dedi.
Muratpaşa Belediyesi'nin Çaybaşı Mahallesi'nde düzenledi. Başkan Uysal, iftarı ardından, Çaybaşı'nda mahalle sakinlerine, birlik beraberlik ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında kutuplaşmayı aşan bir düzen kurduklarını söyledi. İnsanların Muratpaşa'da hak ettiği değeri gördüğünü belirten Başkan Uysal, " Türkiye'ye örnek olmaya, birliğimizi beraberliğimizi her gün daha da büyütmeye ve geliştirmeye, siyasetin ve farklı nedenlerin yol açtığı ayrışmaları aşmaya muktediriz, kudretimiz var, maneviyatımız var, gücümüz var" diye konuştu.
Muratpaşa Belediyesi, iftara katılan çölyak hastaları için aşevince hazırlanan glütensiz yemekleri ikram etti.
İftara, başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la katıldı. İftarda CHP'li yöneticilerin yanı sıra Gelecek Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı Faruk Pala, Gelecek Partisi Antalya İl Başkanı Muhammet Acar, Milli Yol Partisi Antalya İl Başkanı İbrahim Özkan da yer aldı. Batı Akdeniz Çölyak Derneği, Antalya Kemer Fenerbahçeliler Derneği'yle Muratpaşa Belediyesi'nin spor okullarında yetiştirdiği güreşçiler de iftara katıldı. - ANTALYA
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CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de mera kapsamı dışına çıkarılan arazilerle ilgili açıklama yaparak, bu kararların hayvancılığın gelişmesini engellediğini belirtti. Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenerek, çiftçilerin ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini ve bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde alacaklarını belirtti. Yavuz, Türkiye'de 1 milyon aktif ve 1 milyon lojistik destek sağlayan arkadaşlarıyla bu işi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, sandık sayısının 259 bin 903 olduğunu ve herkesin kendi sandığında oy kullanması gerektiğini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında, 31 Mart günü yapılacak seçimlerde bin 835 güvenlik görevlisi görev yapacak. Toplantıda, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen bin 65 sandıkta, 299 bin 466 seçmenin oy kullanacağı ifade edildi. Ayrıca il genelinde 736 jandarma, bin 92 polis ve 7 sahil güvenlik personelinin seçim güvenliği için görevlendirildiği bildirildi.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, ilçeyi adım adım gezip projelerini anlatarak destek istiyor.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde 'Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in yanı sıra müdür yardımcıları ve sıralı amirlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda seçim güvenliği ve seçim tedbirleri konuları ele alındı. Toplantıda, seçim günü oy verme ve oyların sayımları süreçlerinde emniyet ve asayişin sağlanması için alınan tedbirler görüşüldü ve istişareler yapıldı.
Denizli'de yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kurulacak 2 bin 632 sandıkta 800 bin 548 seçmen tercihini yapacak. İlçelere göre açıklanan rakamlara göre, toplamda 2 bin 631 sandıkta 800 bin 548 vatandaş oy kullanacak.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da deprem çilesinin bitmesi ve trafik sorununun gündemden kalkması için karar vereceklerini söyledi. Kurum, inanç özgürlüğüne sahip çıkacaklarını ve belediyecilik hizmetlerinden herkesin eşit ve adil yararlanmasını sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, depreme hazır bir İstanbul için çalışacaklarını vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, hizmetin önemine değindi. Ayrıca, Büyükkılıç, Bünyanlılara teşekkür ederek, yeni dönemde de hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hibe desteği ile kurulan Çeltik Kurutma Tesisi çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak ve maliyetlerini azaltacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte çeltik üreticilerine büyük kolaylık sağlanacak ve üretim kapasitesi artacak.
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