Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Gönüllülerle Buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gönüllülerle buluşmasında "Biz umudu temsil ediyoruz" dedi.

Başkan Uysal, Meydankavağı Mahallesi 12'nci Cadde üzerinde bulunan koordinasyon merkezinde saha çalışmalarını katılan gönüllülerle bir araya geldi. Uysal, "Yol arkadaşlarım" diye seslendiği gönüllülere şunları söyledi:

"Biz umudu temsil ediyoruz. Biz Türkiye'mizin güzel geleceğini, temsil ediyoruz. Şu an kötümser olmak için birçok neden var ama biz kötümser değiliz. Tersine, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çabalarımıza, halkımıza, insanımıza güveniyoruz ve Türkiye'mizin geleceğini tesadüfe bırakmamak için sokaktayız. Her birimiz iyiliği temsil ediyoruz. Her birimiz gelecek kuşaklarımızın refahını, tasada kıvançta beraberliğini, çocuklarımızın, gençlerimizin parlayan gözlerini temsil ediyoruz. Her birimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil ediyoruz."