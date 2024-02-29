Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Mahallesi\'nde Komşu Buluşması düzenledi

Politika

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Mahallesi'nde düzenlenen 'Komşu Buluşması'nda "Muratpaşa'mızda geçmiş dönem ki Millet İttifakımızı da aşan, ondan daha geniş bir taban ittifakımız var. Ne mutlu bize" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Komşu Buluşmaları, 40 bine yaklaşan nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba'da başladı. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen buluşmaya, Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la katıldı. Belediye meclis üye adaylarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmaya mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oldu.

"Bir yaşam standardı"

Başkan Uysal burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da nitelikli, saygıya, sevgiye dayalı, herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği bir düzen kurduklarını söyledi. Bu düzen içinde kamu hizmetine ulaşmanın bir telefon kadar yakın olduğunu, engellilerin, yardıma ihtiyacı olanların, yoksulların, çocuğunu kreşe gönderemeyen annenin sahipsiz olmadığını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Fiziki şartlarımızı yenileyen, yolumuzu, kaldırımımızı, doğalgazımızı titizlikle olması gereken standartlara ulaştıran ama en önemlisi komşusu açken tok yatmayan, insanlar arasında ayrım yapmayan bir düzen kurduk. Bu düzeni sizler sayesinde kurduk. Sizlerin vergileriyle, sizlerin bilgeliğiyle, sizlerin alicenaplığıyla, sizlerin geniş gönüllülüğüyle, sizlerin erdemiyle kurduk. Sağ olun, var olun."

"Millet İttifakı aşıldı"

Muratpaşa'da ekonomik şartlar ne olursa olsun bu yaşam standardını bozmayacaklarını aktaran Başkan Uysal, "Önümüzdeki süreçte de Muratpaşa'mızdaki birlik ve beraberlik, dayanışma, bu kardeşliğimiz, bu komşuluğumuz bütün Türkiye'ye örnek olacak" dedi. Bu birlik ve beraberliğin siyasetin insanların ayrıştırılmasına rağmen kurulduğunu dile getiren Başkan Uysal, "İnsanımız, yaşadığımız kentte kendi standartlarına sahip çıkıyor. Yaşadığı güzelliğe sahip çıkıyor. Muratpaşa'mızda geçmiş dönem ki Millet İttifakı'mızı da aşan, ondan daha geniş bir taban ittifakımız var. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize" diye konuştu.

"Ekmek büyüyecek"

Gelecek dönemde, kent içi turizmi 12 aya yaymak için özel projelerinin bulunduğunu belirten Başkan Uysal, "Şehrimizin ekmeğini büyütmek için özel projelerimiz var" dedi. Bugün Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde 20 yıl boyunca 'adeta iğneyle kuyu kazarak' yaptıkları çalışmalarla 12 ay turizmin devam ettiğini ve esnafın iş yaptığını anlatan Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Kıyılarımızdaki denize sıfır alanları ihale etmiyoruz. Milletimizin kullanabilmesi için milletimiz de tutuyoruz. Bu ekonomik krizde çay dahi içemeyecek duruma gelen insanlarımızı, belediyemizin işletmelerinde denizle buluşur hale getirdik. Kendi topraklarını milletimize kullanır halde tutuyoruz. O çabalarımız da sonuna kadar devam edecek."

"Nimetlerden Muratpaşalı yararlanacak"

Bunun belediyecilikte bir tercih olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Muratpaşa'mızın, Akdeniz'in bütün nimetlerinden faydalanacak olan en önemli kişi, sade Muratpaşalı'dır. Muratpaşalılar'dır. Kimse Muratpaşalı'nın malını Muratpaşalı'dan alamaz, alamayacak" şeklinde konuştu. Başkan Uysal, Komşu Buluşması öncesi ise taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle çay içti. - ANTALYA