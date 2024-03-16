Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Mahallesi\'nde iftar verdi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Meltem Mahallesi'ndeki iftarında, belediyenin Muratpaşa halkının emrine amade olduğunu söyledi.
Muratpaşa Belediyesi, gelenekselleştirdiği iftar sofrasını bu kez Meltem Mahallesi'ne kurdu. Meltem pazar yerinde düzenlenen iftara Meltem, Soğuksu ve Bayındır mahalle sakinleri konuk oldu. Başkan Uysal ise iftara eşi Ümran Uysal ile katıldı. Ayrıca iftarda CHP Muratpaşa İlçe yönetimi, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.
Yüzlerce kişinin alanı doldurduğu iftarda dualar okundu, ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Yemeğin ardından konuşma yapan Uysal, "Sayımız biraz daha artmış, gücümüz biraz daha artmış, birliğimiz, beraberliğimiz biraz daha artmış. Ne mutlu bize" diyerek mahalleliye hayırlı Ramazan'lar diledi.
Başkan Uysal, Muratpaşa'da kent sakinlerinin taleplerini dikkate aldıklarını ifade ederken ise "Belediyemden, şu hizmetten yararlanmak istiyorum diyen herkesin, belediyesi emrine amade olur" diye konuştu. Uysal "Bütün işlerimizin ortak özelliği şudur: Bütün Muratpaşalılara eşit dağılır" dedi. Ayrıca Muratpaşa'da doğalgaz hattının yüzde 90 oranda tamamlandığını duyuran Uysal, doğalgaz hattının döşendiği tüm cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarının da doğru orantılı olarak tamamlandığını söyledi.
Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak verilen hizmetlerin büyük bir kısmının kadının hayatını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu aktardı. Uysal, "Çalışmalarımızın hepsi kadınlarımıza dayanır. Bütün gücümüz kadınlarımızın hayatının kolaylaştırılmasıyla ilgilidir. Bununla yetinmeyiz. Belediyedeki müdürlerimizin 3'te 2'si kadındır. Belediye personellerimizin büyük bir kısmı kadınlardan oluşur. Bu güç sizin gücünüz" diye konuştu. Kreşler, eğitim kurumları, kurslar, yaşlı bakım hizmetleri, evde bakım hizmetleri, diyetisyen hizmetleri, kadın danışma merkezleri ve spor merkezleri gibi bir çok hizmeti örnekleyerek kadını önceleyen ve hayatını kolaylaştıran çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Uysal şunları söyledi:
"Çalışmalarımızın hepsi nihayetinde, evin bel kemiği, iç işleri bakanı kadınlarımızın hayatına değen harcamalarımız, uygulamalarımızdır. Ekonomik ve sosyal imkanlar çerçevesinde, makul ölçüler içinde geliştirilerek devam edecektir. Helali hoş olsun." - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Mahallesi'nde iftar verdi - Son Dakika
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın ilhakının 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemde tutmayı sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadıklarını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini yineledi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda Afgan, Suriye ve Filistin uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na ziyarette bulundu. Yılmaz, Valilik binası girişinde karşılandı ve çeşitli programlara katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu ile görüşen Yılmaz, il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Liman bölgesi dolgu alanındaki düzenlemenin açılış programına davet edilmemesine tepki gösterdi. Başkan Bıyık, yapılan çalışmaları anlatarak, açılışa davet edilmemesini eleştirdi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimi için oyunu elektronik ortamda kullandı. Rusya'da devam eden seçimde Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor. Seçimi kazanan adayın 7 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?