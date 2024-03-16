Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Mahallesi'nde iftar verdi - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Mahallesi'nde iftar verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Mahallesi\'nde iftar verdi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Meltem Mahallesi'ndeki iftarında, belediyenin Muratpaşa halkının emrine amade olduğunu söyledi. Başkan Uysal, iftarda yaptığı konuşmada, belediyenin kadınları önceleyen ve hayatlarını kolaylaştıran çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

16.03.2024 11:38  Güncelleme: 11:43
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Meltem Mahallesi'ndeki iftarında, belediyenin Muratpaşa halkının emrine amade olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, gelenekselleştirdiği iftar sofrasını bu kez Meltem Mahallesi'ne kurdu. Meltem pazar yerinde düzenlenen iftara Meltem, Soğuksu ve Bayındır mahalle sakinleri konuk oldu. Başkan Uysal ise iftara eşi Ümran Uysal ile katıldı. Ayrıca iftarda CHP Muratpaşa İlçe yönetimi, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Yüzlerce kişinin alanı doldurduğu iftarda dualar okundu, ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Yemeğin ardından konuşma yapan Uysal, "Sayımız biraz daha artmış, gücümüz biraz daha artmış, birliğimiz, beraberliğimiz biraz daha artmış. Ne mutlu bize" diyerek mahalleliye hayırlı Ramazan'lar diledi.

Başkan Uysal, Muratpaşa'da kent sakinlerinin taleplerini dikkate aldıklarını ifade ederken ise "Belediyemden, şu hizmetten yararlanmak istiyorum diyen herkesin, belediyesi emrine amade olur" diye konuştu. Uysal "Bütün işlerimizin ortak özelliği şudur: Bütün Muratpaşalılara eşit dağılır" dedi. Ayrıca Muratpaşa'da doğalgaz hattının yüzde 90 oranda tamamlandığını duyuran Uysal, doğalgaz hattının döşendiği tüm cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarının da doğru orantılı olarak tamamlandığını söyledi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak verilen hizmetlerin büyük bir kısmının kadının hayatını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu aktardı. Uysal, "Çalışmalarımızın hepsi kadınlarımıza dayanır. Bütün gücümüz kadınlarımızın hayatının kolaylaştırılmasıyla ilgilidir. Bununla yetinmeyiz. Belediyedeki müdürlerimizin 3'te 2'si kadındır. Belediye personellerimizin büyük bir kısmı kadınlardan oluşur. Bu güç sizin gücünüz" diye konuştu. Kreşler, eğitim kurumları, kurslar, yaşlı bakım hizmetleri, evde bakım hizmetleri, diyetisyen hizmetleri, kadın danışma merkezleri ve spor merkezleri gibi bir çok hizmeti örnekleyerek kadını önceleyen ve hayatını kolaylaştıran çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Uysal şunları söyledi:

"Çalışmalarımızın hepsi nihayetinde, evin bel kemiği, iç işleri bakanı kadınlarımızın hayatına değen harcamalarımız, uygulamalarımızdır. Ekonomik ve sosyal imkanlar çerçevesinde, makul ölçüler içinde geliştirilerek devam edecektir. Helali hoş olsun." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Mahallesi'nde iftar verdi - Son Dakika

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