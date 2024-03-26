Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yüksekalan Mahallesi\'nde iftar düzenledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, taban ittifakının buluştuğu, Yüksekalan Mahallesi'nde düzenlenen iftarda, "Muratpaşa'mızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, paylaşma var" dedi.
Muratpaşa Belediyesi'nin iftar yemeği için bu kez adres Yüksekalan Mahallesi oldu. Pazar yerine kurulan iftar sofrasına Balbey, Elmalı ve Yüksekalan mahalle sakinleri konuk oldu. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yer aldığı iftara, başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la katıldı.
Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, "Muratpaşa'mızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, paylaşma var" dedi. Uysal, bu beraberliğin Türkiye'ye ve bütün dünyaya örnek olmasını temenni etti.
"Turizm ve tarımdan ekmek yiyoruz"
Başkan Uysal, iftar öncesinde ise CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır ve CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) düzenlenen toplantıya katıldı. Doğu ve Güneydoğu hemşeri dernekleriyle yapılan toplantıda Uysal, yerel seçim döneminin birlik zamanı olduğunu dile getirdi. Uysal, "Bu yerel seçimde Antalya'mızın pozitif ayrışması gereken bir zaman, çünkü turizmden ve tarımdan ekmek yiyoruz. Hepsinde uluslararası bir ortamımız var. Dünyanın her yeriyle akredite bir düzenimiz var" diye konuştu. Başkan Uysal, toplantı sonrası Antalya İş İnsanları Derneği'ne de (ANTİAD) konuk oldu. - ANTALYA
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