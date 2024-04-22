Muratpaşa'da Yeni Dönemin İlk Muhtarlar Meclisi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa'da Yeni Dönemin İlk Muhtarlar Meclisi Toplantısı Yapıldı

Muratpaşa\'da Yeni Dönemin İlk Muhtarlar Meclisi Toplantısı Yapıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 55 mahallesi bulunan yeni dönemin ilk Muhtarlar Meclisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı.

22.04.2024 14:59  Güncelleme: 15:15
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Antalya'da 55 mahallesi bulunan Muratpaşa'da yeni dönemin ilk Muhtarlar Meclisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında toplandı. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de toplanan meclise Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı.

Muratpaşa'da yeni dönemin ilk Muhtarlar Meclisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında yapıldı. Kaymakam Burhan, meclis açılış konuşmasına "Sandığa girip çıkmak kolay değil. Herkesi tebrik ediyorum" sözleriyle başladı. Muratpaşa'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından kadın muhtar sayısının 9'a çıktığını belirten Kaymakam Burhan, "Türkiye şartlarında örnek bir durum. Yüzde 20'ye tekabül ediyor. Kadın muhtarların aramızda olmasından mutluluk duyuyoruz. Muratpaşa olmasının farkı da bu" diye konuştu.

"Çalışma arkadaşıyız"

Başkan Uysal ise muhtarlığın Osmanlı döneminde başlayan ancak Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte 'gerçek demokratik netliğini' kazanmış yerinden yönetim müessesesi olduğunu söyledi. Uysal, "Bundan sonra mesai arkadaşıyız" diye seslendiğini Muratpaşa muhtarlarına, Türkiye'de demokrasi kültürünün gelişmesinde muhtarlık kurumunun büyük katkısı olduğunu aktardı.

Üç noktadan yemek

Başkan Uysal konuşmasında, Turunç Masa, evde bakım hizmeti, Çevreci Komşu Kart, sanat ve spor kursları, aşevi gibi Muratpaşa Belediyesi'nin çalışmalarını paylaştı. Başkan Uysal, yeni dönemde kurulan hizmet standardının devam edeceğinin atını çizerken sağlıklı gıdaya erişimin yeni dönemin en önemli çalışma başlıklarından olacağını kaydetti. Başkan Uysal, bu çerçevede, Cumhuriyet Mahallesi'nde kapalı pazar yerinde devam eden aşevinden günlük yemek dağıtımını kısa bir sürede üç noktaya çıkaracaklarını söyledi. Başkan Uysal, bu noktalarda fakirlik, muhtaçlık gibi belgesi olmayanlara küçük bir katkı payıyla tabldot yemek verileceğini de sözlerine ekledi.

22 muhtar değişti

Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp da muhtarlığın gönül işi olduğunu söyledi ve, "En iyi hizmeti yapmak için yola çıkıyoruz. Allah utandırmasın" dedi. Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, ilçede 22 yeni muhtarın 31 Mart yerel seçimlerinin ardından görev aldığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa'da Yeni Dönemin İlk Muhtarlar Meclisi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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