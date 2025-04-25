Muş\'ta 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Muş'ta ilgili kurumların katılımı ile 2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Muş'ta 2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Avni Çakır başkanlığında Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İlde yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, kent genelinde devam eden yatırımların yanı sıra Muş Valiliği bünyesinde il özel idaresi tarafından yapım çalışmaları yürütülen köpek barınağı ve sokak hayvanlarının sahiplenmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Çakır, 2025 yılında uzun süren bir kış mevsiminin arkasından ilkbahara kavuşarak çalışma sezonunu açtıklarını ifade etti. Bahar mevsiminin yağışlar açısından bereketli geçtiğini belirten Vali Çakır, "Devam eden yağışlar bazı işlerde aksamalara neden olmuş olsa da, bu yağışları sadece Muş çiftçisine ve köylüsüne değil, çevre illere ve ülkemizin tarım ve hayvancılığına da büyük katkı sağlayacak hayırlı bir rahmet olarak değerlendiriyoruz. Yağışlar bir süre daha devam edecek. Biz de plan ve hazırlıklarımızı gözden geçirerek yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

2025 yılında Muş'ta ciddi yatırım süreçlerinin başlayacağını ifade eden Çakır, "2025 yılı 2. dönemi için ilimizde toplam 231 proje planlanmıştır. Bu projelerden 6'sı tamamlanmış, 58'i devam etmekte, 18'i ihale aşamasında, 149 projeye ise henüz başlanmamıştır. Yatırım programındaki projelerin toplam bedeli 25 milyar liradır. Önceki yıllarda yapılan harcamalar 6 milyar 844 milyon lira olup, 2025 yılı için ayrılan ödenek 2 milyar 903 milyon liradır. Yılın 1. döneminde ise 241 milyon 791 bin lira harcama yapılarak, yüzde 27 oranında nakdi ve yaklaşık yüzde 13 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır, Muş Hükümet Konağı ihalesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 22 Nisan'da gerçekleştirildiğini, ihalenin değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti. Yapımı planlanan adliye binası için de yaz aylarında ihaleye çıkılmasının planlandığını ifade eden ve ulaşım yatırımlarına da değinen Çakır, Muş- Bulanık yolunda şantiye kurulumunun başladığını ve kısa süre içinde inşaat aşamasına geçileceğini söyledi. Çakır, "Bu çalışmalarla birlikte Muş'un altyapı standardı ciddi bir ivme kazanacak" şeklinde konuştu.

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen içme suyu projesinde de sona yaklaşıldığını kaydeden Çakır, "Muş merkez, üniversitemiz, Hasköy, Düzkışla ve Korkut ilçelerimizin de sabırsızlıkla beklediği projede su verme aşamasına geldik" diye konuştu.

Vali Çakır, ayrıca yaklaşık bin 100 konuta hitap eden 2. etap TOKİ ihalesinin gerçekleştirildiğini ve Muş'un adeta büyük bir şantiye alanına dönüştüğünü ifade etti. Çakır, "Allah'a şükürler olsun ki Muş, eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar birçok alanda bölgesinde ön plana çıkan bir il konumunda. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla Muş, gelecekte bölgenin parlayan yıldızı olacak" dedi.

Çakır, sokak hayvanları konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda il özel idaresi bünyesinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Vali Çakır, "Yasa çok net; il özel idaresinin sorumluluk sahasında bulunan başıboş hayvanların yakalanarak hayvan barınaklarına teslim edilmesi gerekiyor. Bu konu oldukça büyük bir mesele ve belediyelerin tek başına bununla başa çıkması mümkün değil. Bizler de il özel idaremiz bünyesinde süratli bir şekilde geçici barınma merkezinin inşasına başladık. Aynı zamanda sahiplendirme çalışmalarını da sürdürüyoruz" dedi.

Muş'un hayvancılık merkezi bir il olduğuna dikkat çeken Çakır, köylerdeki hayvanların büyük bir kısmının sahipli olduğunu ancak bu durumu belgeleyen kimliklerin bulunmadığını belirtti. Çakır, "Vatandaşlarımızın sahipli hayvanlarına yönelik kimliklendirme çalışması yapacağız. Çiplerimizi temin ettik, planlarımızı oluşturduk. Bir program dahilinde köylerimizde vatandaşlarımızın sahipli hayvanlarını kimliklendirerek kayıt altına alacağız. Bu hizmeti tamamen ücretsiz olarak sunacağız" diye konuştu. - MUŞ