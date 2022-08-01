Kaymakam Demirer, esnafı Malazgirt Zaferi etkinliklerine davet etti - Son Dakika
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Kaymakam Demirer, esnafı Malazgirt Zaferi etkinliklerine davet etti

01.08.2022 17:55
Kaymakam Demirer, esnafı Malazgirt Zaferi etkinliklerine davet etti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine esnafı davet etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine esnafı davet etti.

Esnaf ziyareti yapan Kaymakam Demirer, "Esnafımıza büyük önem veriyoruz. İlçemizin ve esnafımızın kalkınması hepimiz için önemlidir. Onların gelişmesine katkı sağlamak bizim görevimizdir. Bizde fırsat buldukça siz değerli esnafımızı ziyaret ediyoruz. Sizlerde biliyorsunuz ki 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanımız da etkinliklerimize teşrifleriyle bizleri onurlandıracak. İki yıldır pandeminin gölgesinde etkinliklerimizi yaptık. Bu yıl çok şükür etkinliklerimiz Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Okçular Vakfımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından organize edilecek. Bu yılki etkinliklerimiz çok yoğun ve her kesime hitap edecek. Siz değerli esnaf kardeşlerimizi şimdiden 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet ediyoruz" dedi.

Kaymakam Demirer, esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaymakam Demirer, esnafı Malazgirt Zaferi etkinliklerine davet etti - Son Dakika

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