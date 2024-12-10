Müslüm Gündüz'den skandal sözler: İnşallah sıra Suriye'den sonra bize de gelir - Son Dakika
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Politika

Müslüm Gündüz'den skandal sözler: İnşallah sıra Suriye'den sonra bize de gelir

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Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, Suriye'de silahlı muhaliflerin Esad rejimini devirmesine yönelik skandal sözler sarf etti. Gündüz "İnşallah sıra bize de gelir" ifadelerini kullanırken gazeteci Sedef Kabaş "Bu gece bunun evine polis baskını yapıldı mı?" diye sordu.

10.12.2024 10:08
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, çok sayıda şehri çatışmaya bile girmeden ele geçirip 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz'e de konu ile ilgili soru yöneltildi.

"MADEM BİR KERE BAŞLADILAR TEMİZLEMEYE"

Gündüz "Suriye'de heykeller ve putlar yerlerde. Türkiye'ye ne zaman sıra gelecek?" şeklindeki skandal soruya çok daha skandal bir yanıt vererek "İnşallah bir gün bize de sıra gelir. Allah'ın izniyle. Madem bir kere başladılar temizlemeye... Libya vardı, Irak vardı... Saddam vardı. Oradan oradan yaklaştı bize netice itibariyle. Bakarsın bize de sıra gelir, dua edelim" ifadelerini kullandı.

"BUNUN EVİNE POLİS BASKINI YAPILDI MI?"

Gündüz'ün sözleri kamuoyunda infiale neden olurken çok sayıda kullanıcı bu görüntüleri paylaşıp tepki yorumu yağdırdı. Tepki gösteren kişilerden biri de gazeteci Sedef Kabaş'tı. Söz konusu videoyu paylaşıp bakanlıkları etiketleyen Kabaş "Bu gece bunun evine polis baskını yapıldı mı? Tutuklu yargılanmak suretiyle hakkında devlet hainliğinden dava açılacak mı?" diye sordu.

Müslüm Gündüz'den skandal sözler: İnşallah sıra Suriye'den sonra bize de gelir
Müslüm Gündüz\'den skandal sözler: İnşallah sıra Suriye\'den sonra bize de gelir

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Son Dakika Politika Müslüm Gündüz'den skandal sözler: İnşallah sıra Suriye'den sonra bize de gelir - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yazı Yorum..:
    BUNUN GİBİ SOYTARILARI GÖRDÜKÇE ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA RAHMET DİLİYORUM..BİZİ BU SAKALLI ŞEYTANLARDAN KORUDUĞUNUZ İÇİN ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN.. 16 5 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Ukala dümbeleği bu nasıl bir açıklama. 9 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    İçimizdeki gerçek hainler. Hem sistem hem insanlık hem de medeniyet düşmanı hayvan bunlar. 1 0 Yanıtla
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