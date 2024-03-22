Mustafa Bozbey Balkan Göçmenlerine Bulgarca ve Yunanca Propaganda Eleştirisi Yaptı - Son Dakika
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Politika

Mustafa Bozbey Balkan Göçmenlerine Bulgarca ve Yunanca Propaganda Eleştirisi Yaptı

Mustafa Bozbey Balkan Göçmenlerine Bulgarca ve Yunanca Propaganda Eleştirisi Yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BAL-GÖÇ ziyaretinde Balkan göçmeni vatandaşların telefonla arandığı ve Bulgarca ve Yunanca olarak seçim propagandası iddialarını eleştirdi. Bozbey, Türkçemizi unuttunuz da aklınıza Bulgarca ve Yunanca olarak propaganda yapmak mı geldi dedi.

22.03.2024 12:12  Güncelleme: 12:17
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BAL-GÖÇ ziyaretinde yaptığı konuşmada, Balkan göçmeni vatandaşların telefonla arandığı ve Bulgarca ve Yunanca olarak seçim propagandası iddialarını eleştirdi. Bozbey, "Uğruna malımızı, canımızı, hatıralarımızı bıraktığımız Türkçemizi unuttunuz da aklınıza Bulgarca ve Yunanca olarak propaganda yapmak mı geldi" dedi.

Cumhuriyet halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey 31 Mart Yerel Seçimleri çerçevesinde Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne (BAL-GÖÇ) ziyarette bulundu. Ziyarette Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof.Dr. Emin Balkan ve üyeler eşlik etti.

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde Balkan göçmenlerine yönelik yapıldığı iddia edilen Bulgarca ve Yunanca seçim propagandası konusuna değinerek sert eleştirilerde bulunan Bozbey, "Daha geçen gün Balkan göçmeni kardeşlerimi telefonla arayıp Bulgarca ve Yunanca propaganda yapacak kadar yoldan çıktılar. Yahu biz Türkçe konuşamadığımız, çocuklarımıza Türkçe isim veremediğimiz, bunun için ölümü göze alıp canlarımızı verdiğimiz için göç etmedik mi? Uğruna malımızı, canımızı, hatıralarımızı bıraktığımız Türkçemizi unuttunuz da Bulgarca ve Yunanca propaganda yapmak mı geldi aklınıza. Hiç Belene'yi de mi duymadınız? Bunların sebebini biliyorum, hep kaybetme korkusundan" şeklinde konuştu.

"Onlar kaybedecek, Bursa kazanacak"

Mustafa Bozbey, mevcut yönetimin seçimi kaybetme korkusundan dolayı kendisine yönelik iftira ve karalama kampanyası yollarına başvurduklarını vurgulayarak, "Bu şehrin her yeri Nilüfer gibi olacak. İnsanlarımız iyi belediyecilikle tanışacak diye korkuyorlar. Onlar kaybedecek, Bursa kazanacak" şeklinde konuştu.

"Kimseyi kimseye muhtaç etmezsek başarmış olacağız"

Bal-Göç üyelerine Bursa'ya dair projelerini anlatırken asıl amacının insanların kimseye muhtaç olmadan rahatça bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu belirten Bozbey, "Emeklilerimiz, zor durumdaki ailelerimiz, öğrencilerimiz için sosyal yardımlarımız olacak. Açıkçası ben bununla övünemiyorum. Benim amacım insanımızın yardıma muhtaç olmamasını, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesini, zenginleşmesini sağlamak olacak. Asıl o zaman başarmış olacağız" dedi.

"Bursa Türkiye'nin gözbebeği olacak"

Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm planından bahsederken de kaynak temini konusunda israfa dikkat çekti.

Sadece bugünü değil gelecek on yılları düşünerek rant için değil, halk için planlar yapacağız. Sadece binalar değil, yollar, okullar, sosyal alanlar da dönüşecek. Bursa Türkiye'nin göz bebeği olacak. Soruyorlar "parayı nerden bulacak diye", Bursa en çok üreten dördüncü şehir. Para var, merak etmeyin. İsrafları, yolsuzluğu engelleyince biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafa Bozbey Balkan Göçmenlerine Bulgarca ve Yunanca Propaganda Eleştirisi Yaptı - Son Dakika

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