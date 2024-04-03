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Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslendi - Son Dakika
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Politika

Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslendi

Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, göreve başlamadan önce mevcut yönetime tazminat ödemeleri ve işten çıkarmalar konusunda eleştirilerde bulundu.

03.04.2024 10:41  Güncelleme: 10:47
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki görevine resmi olarak başlamak için mazbata teslim törenini bekleyen Mustafa Bozbey, mevcut Büyükşehir yönetimine seslenerek, "Tazminatları verilerek işten çıkarılanlar kimler? Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz. 36 kişinin tazminatı kamu zararıdır ve senin, benim paramla ödenmiştir. Biz herkesle çalışmak isteriz. Umarım temiz bir bir belediye ile karşılaşırız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Bursa teşkilatının düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

Organizasyonda Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Delyan Peevski Cevdet Çakırov ve yöneticileri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

İftar yemeğinin ardından davetlilere kürsüden konuşma gerçekleştiren Başkan Bozbey, seçimlerde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Hepinize teşekkürü bir borç bilirim. Daha önce de söylediğim gibi bu seçimin kahramanı Bursalılar yani sizlersiniz" dedi.

"Kültürel varlıklarımızı kuşaktan kuşağa aktaracağız"

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi ile dostane ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ve aynı şekilde devam edeceğini vurgulayan Başkan Bozbey, "Hem kültürel varlıkların korunması hem ticari hem de kültürel ilişkilerimizi geliştirme konusunda adımlarımızı daha sık atarak daha fazla beraber olacağız, daha çok bir araya geleceğiz. Kültürel varlıklarımızı gelecek kuşaklara aktaracağız" dedi.

"Umarız temiz bir belediye ile karşılaşırız"

İftar sofrasının siyaset yeri olmadığını ancak önemli bir noktaya değinmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, bugün kendisine gelen teyitli bilgi dahilinde Büyükşehir'e bağlı kurumlardan toplam 36 kişinin iş akdinin feshedilerek tazminatlı çıkışlarının verilmesi ve alan değişikliğiyle farklı dairelere geçirilmesi üzerine şu ifadeleri kullandı: "Bize iletilenler bizleri üzüyor. Tazminatları verilerek işten çıkarılanlar kimler? Büyük ihtimalle de bankamatik olduğunu düşündüğümüz bazı kişiler, hakları feshedilerek hemen tazminatları ödenme yoluna itiliyor. Onlara 'yarın sizi buradan buradan atacaklar, tazminatlarınızı alın ayrılın' diyorlar. Biz çalışanlarımızın her birine tek tek güveniyoruz. Ancak böyle bir işlemin yapılmasını da asla kabul etmemiz mümkün değil. Büyük ihtimalle perşembe ya da cuma günü görevi devraldıktan sonra biz de o arkadaşlarımızla çalışmak isteriz. Ancak yangından mal kaçırırcasına bu tür işlemlerin yapılmasını hukuki ve ahlaki açıdan doğru bulmuyoruz. Umarız temiz bir belediyeyle karşılaşırız." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslendi - Son Dakika

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