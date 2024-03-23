Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'e yeni okul, doğalgaz ve pazar yeri müjdesi verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her gün Bursa'nın farklı ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Bozbey, İnegöl'de de vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ile birlikte Alanyurt, Cerrah, Yeniceköy, Adnan Menderes ve Hamzabey mahallelerine ziyaretlerde bulunan Bozbey'in vatandaşlardan aldığı en büyük şikayet ise geçim sıkıntısı oldu.
"Refah seviyesini artırınca başarmış olacağız"
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiği takdirde asıl hedefinin vatandaşların refah seviyesini artırarak muhtaç olmadan bir hayat sürmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Bozbey, "Emeklilerimiz, zor durumdaki ailelerimiz ve öğrencilerimiz için sosyal yardımlarımız olacak. Açıkçası ben bununla övünemiyorum. Benim hedefim insanımızın yardıma muhtaç olmamasını, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesini, zenginleşmesini sağlamak olacak. Asıl o zaman başarmış olacağız" dedi.
"26 yıldır sular çamur akıyor"
Alanyurt Mahallesi'nde ise vatandaşlar 26 yıldır suların çamurlu akmasından dolayı veryansında bulundu. Bunun üzerine Mustafa Bozbey, "Böyle şey mi olur? İnsanlar temiz bir duş dahi alamıyor. 26 yılda çamurlu akan su problemi nasıl çözülemez? Ama bizim çözümlerimiz hazır. Hiç merak etmeyin artık İnegöl'ün de gülümsemeye ihtiyacı var. Size söz göreve gelir gelmez bu sorun için hemen çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.
"Hamzabey'e doğalgaz gelecek"
Doğalgazı olmayan ve su sayaç sayımlarının 4 ayda bir yapılmasından dert yanan Hamzabey Mahalle sakinlerini 1 Nisan'dan sonra öncelikli konularının arasına alacağını söyleyen Bozbey, "5 yıllık süre içerisinde köy planlamalarının çoktan yapılmış bu sorunlarında ortadan kalkmış olması gerekiyordu. Plan olmadığı için köy yerleşik alanları genişlemedi ve doğal gazın gelmemesinin en büyük nedeni bu oldu. Size söz hem doğalgazı getireceğiz hem de su sayımlarının ayda bir yapacağız" dedi.
"Yeni Mahalle'ye yeni okul"
22 bin nüfuslu Yeni Mahalle'de ise sadece 1 okulun hizmette olduğunu öğrenen Bozbey, öncelikli hedeflerinin çocukların gülümsemesi olduğunu hatırlatarak, "Bu çok büyük bir eksiklik. Çevre düzenlemesi yaparken okulunu, sosyal alanlarını düşünmek zorundasın. Benim işim belediyecilik. Yeni Mahalle'ye yeni okul yapımı konusunda hiç şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.
"Yeniceköy'e kapalı pazar alanı sözü"
İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'ndeki pazar alanını yağmur altında gezen Mustafa Bozbey, "Pazar sorununuzu yerinde gözlemledik. 1 Nisan'dan sonra buraya yeniden gelip Yeniceköy'e kapalı pazar alanı yapmak için çalışmalara başlayacağız" dedi. - BURSA
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